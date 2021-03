ĐILAS PRIZNAO DA JE PREVARANT: Vuk dlaku menja, ali ćud nikada!

Otvaranje firme na tuđe ime, iznošenje novca iz zemlje u takozvane poreske rajeve i skrivanje njegovih tokova oprobane su metode poslovanja lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, što je pre tri godine i sam priznao. Novootkriveni milioni na njegovim računima u bankama na Mauricijusu i u Švajcarskoj zato nisu nikakvo iznenađenje, već modus operandi ovog političara.

Lažiranje

Naime, Đilasove mahinacije obeležile su otpočetka poslovanje njegovih kompanija, a i sam je 2018. priznao za portal Krik da je od osnivanja kompanije „Dajrekt medija“ bio njen vlasnik iako se to nije moglo videti na papiru.

Naime, kompaniju su zvanično još 2001. osnovali Mlađan Đorđević, Egon Franičević i Milan Krstić, dok ju je Đilas navodno kupio tek 2004 godine., i to posredstvom svoje „Multikom grupe“. Ipak, kako je priznao pre tri godine, on je zapravo sve vreme bio pravi vlasnik. - Ja sam bio u BBDO (svetska reklamna agencija) i bilo je tako da ne možete u isto vreme da budete i vlasnik kompanije koja se bavi TV pravima. Dogovorio sam se s Mlađanom Đorđevićem da se firma u papirima vodi na njega - priznao je Đilas, koji je upravo posredstvom „Dajrekta“ potom osnovao šest ćerki firmi širom regiona.

Nije osporio ni činjenicu da malo-malo menja sedišta svojih kompanija, poput kompanije „HPMC1 - N Capital ltd“, koju je najpre registrovao u Luksemburgu, a potom sedište prebacio na Britanska Devičanska ostrva. - Mene to ne interesuje, ja sam sav novac uneo u Srbiju, sav novac je legao na Beograd, platili smo porez na kapitalnu dobit preko dva miliona evra, što je najveći porez plaćen u Srbiji - poručio je on tada Kriku, ne ulazeći u razloge za prebacivanje sedišta firme iz jedne ofšor zone u drugu.

Ofšor zone

Ne želeći da se bavi Đilasovim slučajem, već govoreći uopšteno o takozvanim poreskim rajevima, ekonomista Ljubodrag Savić podseća da se nedavno saznalo i da je najveća ofšor zona Luksemburg, uređena zemlja koja je pritom i članica EU. - U principu, preduzeća tamo posluju po zakonu. Naime, jasno je da najveći deo svetskih kompanija ide tamo gde na legalan način može da koristi prednosti poreskih rajeva, a oni koji hoće da sakriju poslovanje idu na egzotična ostrva, gde nema nikakvih informacija i sve je pod velom tajni. Jedni posluju sasvim legalno, dok drugi kriju tokove novca - rekao je Savić.

Podseća i da se, kada je bila kriza 2009, u Londonu sastala grupa G20, te da je jedan zaključak bio da ne treba više da ima poreskih rajeva i da više ne postoji bankarska tajna, već da sud uvek može ući u trag novcu. - No, poreskih rajeva je više nego ikada. Očigledno svet nije našao način kako da se izbori, ili deo i ne želi da se izbori s tim - zaključio je Savić.

Novo šok otkriće Novosti

Đilas u Hongkongu skriva 3,3 miliona evra!

Dragan Đilas ima skoro 3,3 miliona evra na računu u Hongkongu - pokazuje još jedan dokument do kojeg su došle Novosti. Račun se nalazi u Bank of China (Hongkong) LTD, a prema izvodu od 12. decembra prošle godine, na njemu je bila suma od 3.269.061,65 evra, pišu Novosti. U dokumentu koji su objavili, kao vlasnik računa navodi se ONE IBC LIMITED, a reč je o korporaciji koja se bavi pružanjem usluga otvaranja računa i investicionim savetovanjem.

Korisnik računa je MULTIKOM OPEN LTD. Međutim, Dragan Đilas naveden je kao osoba koja je ovlašćena da upravlja računom i obavlja sve transakcije. Njegov potpis je registrovan. Kao i u slučaju Švajcarske, gde Đilas na kontu u Sosijete ženeral banci ima oko 620.000 evra, i kod računa u Hongkongu pojavljuje se isti čovek koji ima ovlašćenje da upravlja računom, podiže keš, potpisuje transfere i čekove. To je izvesni Šmit Paskal.