SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ ZA KURIR: Slobina porodica bila je razbijena, malo nas je bilo uz njega dok je hapšen!

Slavica Đukić Dejanović, dugogodišnja funkcionerka SPS i nekada bliska saradnica Slobodana Miloševića koja je bila prisutna u vili „Mir“ tokom njegovog hapšenja, za Kurir kaže da je radoznala da vidi kako su događaji iz tih dana preneseni u seriji „Porodica“, koja počinje s emitovanjem, te otkriva i šta misli o tome što je njen lik dočarala glumica Katarina Žutić.

Otkriva nam da je Žutićevu upoznala u jednoj emisiji na TV K1 pre nekoliko dana.

- Bilo mi je interesantno da me igra tako kvalitetna glumica - rekla nam je.

Najdelikatnije

Kako kaže, jedva čeka da seriju pogleda kako bi videla koliko su verodostojno preneti ti događaji. A za samo hapšenje Miloševića, kome je prisustvovala jer je tih dana bila s njim u vili „Mir“, ističe da je to bila jedna od najdelikatnijih situacija u našoj novijoj istoriji.

- Činjenica je da je mali broj ljudi ostao unutar kuće uz porodicu koja je bila prilično razbijena. Marko je bio negde van zemlje, očigledno je bilo da se priprema put za Hag za Slobu, barem je za mene bilo očigledno te noći, kao i da su se ljudi koji su do tada bili uz porodicu iz različitih razloga uplašili i nisu bili tu. Ali je veliki broj ljudi bio podeljen izvan zidova Užičke i bila je naelektrisana situacija između onih koji su smatrali da je greh hapsiti predsednika države da bi se predao Hagu i onih koji su smatrali da, i ako treba nešto da se uradi sa Miloševićem, to treba da bude u zemlji. Čak i među tadašnjom opozicijom je bilo podele o tom pitanju - kazala je Đukić Dejanović. Osvrnula se i na tadašnje razgovore s predsednikom Vojislavom Koštunicom i premijerom Zoranom Đinđićem.

Znao gde će završiti

- Jedino iz zdravstvenih razloga nisam razgovarala s Milutinovićem. U tekstu koji je dobio Milošević, a potpisala su ga njih trojica, a u kome je stajalo da ode bez problema u pritvorsku jedinicu, trebalo je da to hapšenje ne bude prvi korak ka Hagu, u šta nisam verovala, a nije ni Sloba, i zato je i tražio da se izjasne. Koštunica mi je rekao da on neće nikako otići u Hag, a Đinđić da će biti onako kako velike sile odluče jer je to interes Srbije i nije negirao da je to prvi korak ka Hagu - setila se ona. Rekla je da je Milošević znao da će završiti u Hagu, te da je živeo za to da iznosi odbranu Srbije.

- Mislim da je to bilo mnogo jače negoli sam strah - zaključila je.

Milutin Mrkonjić Nadam se da je serija verodostojna Socijalista Milutin Mrkonjić za Kurir kaže da događajima tih dana tokom hapšenja Slobodana Miloševića nije prisustvo jer je bio u Crnoj Gori, ali da se raduje da vidi kako je serija „Porodica“ to prenela. - Gledaću seriju svakako, pretpostavljam da su verodostojno preneli te događaje. Baš me zanima kako će izgledati - rekao nam je Mrkonjić.

