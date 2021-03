STRPAJTE SLOBU U PODRUM! Toma Fila otkrio sve detalje drame u Miloševićevoj vili! PRIČAO JE S MIROM 45 MINUTA, A ONDA SE PREDAO!

Ipak, i dalje postoje brojne kontroverze koje prate ovaj slučaj. Miloševićev advokat Toma Fila ispričao je da je bivši predsednik SR Jugoslavije najpre na spratu porodične kuće obavio poverljiv razgovor sa suprugom Mirjanom Marković, koji je trajao 45 minuta.

"Otišli su u spavaću sobu, ostali 45 minuta u razgovoru, dok smo Čedomir Jovanović i ja čekali dole. Oni su se nešto dogovorili, sišli dole i nakon toga Milošević se predao i otišao u zatvor. Tamo su ga dočekali vikom i uzvicima "Stavite ga u podrum, strpajte ga dole". To su bili okupljeni telohranitelji nove vlasti, isti oni koji su do juče klicali i podržavali Miloševića", kaže advokat Toma Fila za Mondo.

Toma Fila tvrdi da je Milošević sa novom dosovskom vlašću sklopio dogovor, koji su potpisali tadašnji premijer Zoran Đinđić, predsednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica i predsednik Srbije Milan Milutinović.

"Potpisali su dokument u kojem tvrde da neće uhapsiti Miloševića, da ga neće isporučiti Hagu i da će njegova porodica i imovina biti sigurna. Sve to je prekršeno, prevarili su Miloševića. On nije znao šta mu se sprema i rekao je da veruje Banetu Ivkoviću. Ja sam mu rekao da taj dogovor može da važi jedan dan, ali da više od toga ne može da im veruje. Ipak, on više nije imao drugog izbora", kaže advokat Toma Fila.

U hapšenju tadašnjeg predsednika učestvovali su Čedomir Jovanović, Milorad Bracanović i Milorad Ulemek Legija. Pod opsadom policije, novinara i demonstranata, porodica Milošević i njihovi prijatelji i saradnici, nalazili su se u vili Mir na Dedinju, bez ikakve kontrole nad situacijom.

"Milošević je bio miran, to nije bio čovek koji se plaši. Nije tačno da je Mira Marković plakala. Marko Milošević je otišao u Rusiju i takođe nije tačno da mu je tada dato milion i 200 hiljada maraka za to".

Čuveni advokat posebno se seća ponašanja i reakcija Miloševićeve ćerke Marije.

"Ćerka Marija je u tom trenutku bila najnestabilnija. Govorila je ocu da treba da se ubije kada dozvoljava da ga hapse i pružala mu je pištolj. Podsećam, Miloševićevi otac i majka su izvršili samoubistvo, pa je utoliko ta scena bila strašnija" rekao je Fila.

Toma Fila je dodao da je Marija Milošević najpre iz jednog pištolja pucala u plafon i predala ga policijacu. Kasnije, dok su on i Čedomir Jovanović izlazili iz rezidencije predsednika, čuo se još jedan pucanj.

"Kada smo ulazili u kola, Marija je pucala, da li iz straha ili iz besa što joj je otac uhapšen, to ne mogu da tvrdim", rekao je Toma Fila.

Čedomir Jovanović je ispričao da se ispred vile "Mir", gde je bio Milošević s porodicom, okupio veliki broj njegovih pristalica. Prema njegovim rečima, poslednje što je bivši predsednik uradio pre nego što su mu stavile lisice bio je odlazak do toaleta, gde je oprao kosu svojoj ćerki Mariji iznad lavaboa.

"Odu njih dvoje na sprat, nema ih, nema... Na kraju odem gore, vrata od sobe otvorena. Marija drži glavu iznad lavaboa, a on joj pere kosu i nešto nežno s njom priča. Ja sa strane stojim, on me pogleda i kaže "Evo, evo, brzo ću.“ I on onda silazi, a ona ide korak iza njega s pištoljem u ruci i govori "Ubij se, evo ti, ubij se", spričao je tada Jovanović.

Kako tvrdi advokat, Čedomir Jovanović je zajedno sa premijerom Zoranom Đinđićem "uradio to što je zapad tražio", uprkos tome što su Miloševića uveravali da će mu obezbediti suđenje u Srbiji.

"Ja sam tu noć ostao sa njim da branim njegova ljudska prava i slobode, da se to ispoštuje. Mislio je da će otići u zatvor na kratko, na nekoliko dana i da će ga pustiti da se brani. Kasnije, kada sam dolazio kod njega u zatvor, bacao je novine, nije hteo da gleda, sve više je shvatao da su ga otpisali i da su ga za nekoliko dana napustili gotovo svi", kaže Toma FIla.

Podsetimo, Milošević je dan nakon pucnjave i po okončanju pregovora sa opozicionim liderom Čedomirom Jovanovićem, dobrovoljno otišao u zatvor, po nalogu istražnog sudije Okružnog suda Gorana Čavline, a zbog istrage o zloupotrebi sredstava iz budžeta Srbije.

U vili na Dedinju su nakon Miloševićevog hapšenja privremeno ostale njegova supruga Mira i ćerka Marija.Tadašnje vlasti Srbije odlučile su da izruče Miloševića u Hag na Vidovdan, iste godine. Milošević je 2006. godine preminuo u pritvorskoj jedinici Ševeningena, ne dočekavši kraj sudskog procesa.

Kurir.rs/Mondo

Kurir