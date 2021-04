AMBASADOR PALESTINE U SRBIJI POTVRDIO: Moguće povlačenje priznanja tzv. Kosova

Ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Nabhan potvrdio je danas da je ta zemlja pokrenula inicijativu u Organizaciji islamske saradnje (OIS) da se zamrzne članstvo Kosova zbog otvaranja predstavništva u Jerusalimu, što bi, ukoliko se prihvati, moglo da znači zatvaranje predstavništava u Prištini, zamrzavanje ugovora ili povlačenje priznanja Kosova od strane članica te organizacije.

On je u razgovoru za Tanjug rekao da su odluku Prištine da otvori predstavništvo u Jerusalimu osudile sve zemlje članice Arapske lige i OIS, ali da bi trebalo preduzeti konkretne korake kako bi vlada u Prištini znala kako treba da se ponaša na međunarodnoj sceni.

"Prekid saradnje, tj. zamrzavanje saradnje moglo bi da znači zatvaranje ambasada ukoliko ih imaju u Prištini ili ako imaju neke ugovore da ih stavljaju na led. To znači dosta toga", izjavio je Nabhan.

Upitan da li bi to moglo da znači povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, ambasador je odgovorio potvrdno i rekao da i to dolazi u obzir.

"Ukoliko Kosovo insistira na tome što radi, to sigurno sledi. To je drugi korak", rekao je ambasador.

Nabhan je podsetio da iako Kosovo nije punopravni član OIS, Palestina je od svih zemalja članica, njih 58 tražila da ne otvaraju predstavništva u Jerusalimu budući da je i po rezoluciji Saveta bezbednosti UN 478 zabranjeno državama da premeštaju ambasade ili predstavništva u Jerusalim.

Kako je objasnio Palestina je odlučujući faktor u OIS budući da je svrha osnivanja te organizacije bio Jerusalim.

"Ta organizacija postoji samo iz jednog razloga, a to je Jerusalim. Ako neko krši to pravilo onda nema svrhe da postoji ta organizacija. Zato mi imamo odlučujući faktor u toj organizaciji", rekao je on.

Govoreći o stavu Palestine po pitanju priznanja Kosovo, on je kazao da je i dalje isti i da ta zemlja ne priznaje Kosovo.

"Mi priznajemo rezoluciju 1244 i priznajemo Srbiju u granicama koje su definisane u toj rezoluciji. prema tome mi još uvek ne priznajemo Kosovo i to nećemo učiniti u skorije vreme", istakao je ambasador Nabhan.

OIS je osnovan 1969. godine i u njegovom sastavu je 57 zemalja, od kojih je do sada 30 priznalo Kosovo.

