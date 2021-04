PREDSEDNIK VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Bićemo šampioni Evrope, ne mogu da sakrijem svoju sreću i ponos!

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se video-snimkom na svom Instagram profilu i saopštio sjajne vesti za Srbiju, izrazivši veliku radost zbog najnovijih rezultata.

- Naše procene za prvi kvartal ispostavile su se, srećom, netačnim. Očekivali smo stopu rasta minus 1,3, kako bismo mogli da do kraja godine ostvarimo rast od 6 odsto. Međutim, imam izvanredne vesti za vas i ne mogu da sakrijem svoju sreću i ponos zbog toga što se nalazim na čelu zemlje koja je to uspela. U prvom kvartalu Srbija je ostvarila rast od više od plus 1, to je enormna razlika u odnosu na ono što smo očekivali. Nemačka je očekivala minus 1,5, a imaju 1,7 i nisu zadovoljni zbog toga - rekao je Vučić i dodao:

- Srbija ide strahovitom brzinom napred zahvaljujući Vama, građanima Srbije. Ako budemo imali 11 odsto u drugom kvartalu, a verujem da možemo jer je planirano 10 odsto bićemo šampioni Evrope po privrednoj stopi rasta. I na kraju sve to možemo ako nam pomognete i ako se vakcinišemo i ako se vratimo poslu, ako se vratimo radu – rekao je Vučić u svom obraćanju.

(Kurir.rs)