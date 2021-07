GRADIĆEMO DOBRE ODNOSE SA SVIM DRŽAVAMA U SUSEDSTVU: Mini Šengen mnogima u Evropi smeta, jer ne mogu da upravljaju sa nama

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se ne bi složio sa pisanjem dela medija da su napadi na Srbiju iz regiona u ovom trenutku kao pred ratna dešavanja i poručio da će Srbija graditi dobre odnose sa svim džavama.

Gradićemo dobre odnose sa svima, sa Hrvatskom, Crnom Gorom, u Severnoj Makedoniji Srbija je trenutno najpopularnija, imamo dobre odnose sa Albanijom i sve bolje, stojimo u BiH, zbog Srba i Bošnjaka, rekao je Vučić gostujući u emisiji Ćirilica, Hepi televizije.

"Mnogo sam se trudio i dao sve od sebe zajedno sa Anom (Brnabić) i Ivicom (Dačcihem), Nikolom (Selakovićem) da imamo dobre odnose sa svima", rekao je Vučić i dodao da ideja mini-šengena utiče na najboje moguće odnose.

Zadovoljan atmosferom i saradnjom na toj inicijativi, Vučić je rekao da će naredni sastanak biti 28. i 29. jula.

Makedonci, dodao je, osećaju Srbiju kao svoju zemlju, a i mi se osećamo dobro kada tamo odemo, kao kod svoje kuće.

Isti slučaj, kaže je i u Albaniji.

Istakao je da je ideja mini-šengena zasnovana na evropskim vrednosima i smeta, kaže, mnogima u Evropi zato što mnogi više ne upravljaju nama, jer smo samostalni.

Na konstataciju voditelja da je u SB UN izgovorio važnu rečenicu "Balkan balkanskim narodima", koju je ranije koristio i Slobodan Milošević, Vučić kaže da je su pre toga to izgovorili Aleksandar Karađorđević i Svetozar Marković.

"To nije naivna ideja i to oni koji upravljaju ovim prostorima nikada nisu želeli. Kada su shvatili da Albanci i Srbi mogu da postignu dogovor agažovali su sve da to pokvare", rekao je Vučić.

Istakao je Srbija sa Hrvatskom treba da ima dobre odnose i da je Beograd ispunio sve zahteve zvaničnog Zagreba prema Hrvatima u Srbiji.

"To nije problem. To su naši građani mi treba njima da pomognemo i da se time ponosimo", rekao je Vučić.

Istakao je, medutuim, da Srbija neće nikoga da moli nižašta, jer su se, kaže, pojavili neki koji poput Milanovića govore sa pozicije sile.

Primetio je i da je Hrvatska zbog nesaradnje sa Srbijom izgubila prioritetnu prugu i Srbiji će Beč biti blizi preko Pešte.

"Zbog čega bismo im se umiljavali, zbog proteranih Srba u Oluji, zbog Paga, Jasenovca, neka mi to neko objasni u Evropi", rekao je predsednik.

Istakao je i da se ne sekira zbog negativnih tekstova u hrvatskim i crnogorskom mediju, gde se, kako je kazao, o njemu piše više nego o "Džeku Trboseku".

Govoreći o medijima u Crnoj Gori, Vučić je rekao da su tamošnja Pobjeda i Dnevne novine podrška Milu Djukanoviću, a Vijesti novoj vlasti.

Crnoj Gori je Srbija, ističe, kriva za sve, a samo smo ih, kaže, pretekli po visini plata.

"Sa Crnom Gorom ćemo sarađivati tamo gde budemo imali interes. Pedložili smo im da razgovaramo da u nekim gradovima Crne Gore Jugoimport otvori neke pogone. Šta je tu loše", upitao je Vučić i podsetio je na sve što je Crna Gora uradila na štetu Srbije - od proterivanja ambasadora i priznanja jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti, zabrani ulaska Bećkoviću i Rakoviću, do nove rezolucije o Srebrenici.

Istakao je pritom da je Srebrenica "strašan zločin" i da ne želi ni na koji način da ga minimizira.

Vučić je rekao da se sa Krivokapićem video i razgovarao u dva-tri navrata, ali je dodao da su zvanični pozivi ipak nešto drugo.

Rekao je da ne želi da se meša u unutrašnje odnose u Crnoj Gori, ali ističe da je smešno kada neko kaže za Mandića i Kneževića da se bore za fotelje a samo oni u novoj vlasti nemaju te fotelje.

Na opasku da su Mandića i Kneževića optužili u Crnoj Gori da javno "rade za Vučića", a "tajno za Đukanovića" predsednik nije želeo da komentariše, jer je, kaže, nekomplementarno.

Istakao je da Srbija treba da pokaže gostoprimstvo svim građanima regiona, posebno Beograd kao najveći i najlepši grad.

"Beograd je neuporediv sa bilo kojim gradom u regionu. Beograd je kao Njujork za region i u duhovnom smislu kosmopolitiski, ali i srpski grad i zato treba da budemo dobri domaćini svima", naveo je Vučić.

Govoreći o napadu na njega u Srebrenici, Vučić je rekao da je spreman da ispoštuje i da oda poštu svakoj bošnjačkoj žrtvi, ali da glavu nikome neće saginjati i Srbiju neće ponižavati.

Kaže da se od njega Marinika Tepić, Nenad Čanak, Boris Tadić...tražili da se u parlamentu Srbije donese rezolucija o Srebrenici, odnosno o poštovanju bošnjačkih žrta "O tome nema kompomisa", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)