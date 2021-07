BRISELSKA BORBA: Vučić i Kurti o nestalima, energetici i Zajednici srpskih opština

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra boravi u Briselu povodom nastavka dijaloga na visokom političkom nivou između Beograda i Prištine uz posredovanje EU.

Osim razgovora s kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, Vučića očekuje odvojen susret sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Đuzepom Boreljom i specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.

Vučić je pred novi sastanak u Briselu, gde Srbija zahteva primenu dogovora o formiranju Zajednice srpskih opština, najavio da će nastaviti da insistira na očuvanju državnih interesa Srbije, naglasivši da je napredak u dijalogu neophodan, ali i da ne zna da li je moguć.

- Što se Brisela tiče, idemo u najboljoj veri, da razgovaramo i rešavamo konkretne probleme od nestalih lica pa do svega ostalog - poručio je predsednik.

Vraćanje poverenja

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže za Kurir da bi današnji sastanak u Briselu morao biti konstruktivniji od prethodnog.

- Po svemu sudeći, na stolu će biti tri glavne teme. Prva je dogovor o nastavku rada na pronalasku nestalih i otvaranje grobnica. Druga je razrešenje energetskog pitanja o tome ko radi distribuciju struje sa severa KiM u centralnu Srbiju i obratno, a treća se tiče primene sporazuma o Zajednici srpskih opština. Iako je sve ovo već dogovoreno, nažalost, smatra se velikim pomakom što će se o primeni toga razgovarati. To je neophodno da bi se povratilo poverenje u proces dijaloga - ocenjuje naš sagovornik.

Podsetimo, Vučić i Kurti sastali su se poslednji put u Briselu 15. juna. Predsednik Srbije je posle toga rekao da nikad takvom sastanku nije prisustvovao.

- Ovo nije ličilo na dijalog, već na iznošenje ličnih političkih stavova. Nikakve veze sa realnošću i odgovornošću. Čovek (Kurti) došao je da se ne bi dogovarao ni o čemu. Čovek je došao da kaže: "Došao sam da te pitam kada ćeš da priznaš nezavisno Kosovo". Moj odgovor je bio: "Nikad", i onda se on detonirao. Ovo što su radili bio je pokušaj da se okonča dijalog. Oni su verovali da ćemo posle njihovih reči da se naljutimo i napustimo sobu. Naravno da nismo to radili - ispričao je tada Vučić.

Održivo rešenje

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je u intervjuu austrijskog agenciji APA da je dijalog Beograda i Prištine najvažnija tema na putu Srbije u EU i da je uveren da Beograd neće morati da odustane od Kosova za članstvo u Uniji.

foto: Kurir

- Znate li i za jedan slučaj neke zemlje kandidata koja je morala da uradi nešto slično da postane članica - rekao je Selaković i upitao kako to može biti preduslov za prijem u EU u situaciji kada nemaju sve članice isti stav u vezi s Kosovom.

Kako je naglasio, Kosovo nije južna pokrajina samo prema Ustavu Srbije, već i na osnovu Rezolucije UN 1244.

- Srbija je UN pristupila sa svojim granicama koje uključuju i KiM i mi smo članica UN - podsetio je Selaković i poručio da je Beograd i dalje spreman na kompromisno rešenje sa Prištinom, koje mora biti održivo, primenljivo i prihvatljivo za obe strane.

Upitan za promenu granica kao moguće rešenje, Selaković je odgovorio da nema nijednog rešenja takve vrste na stolu.

- Mislim da to nije dobro rešenje. Ako se granica jednom menja, onda će se to uvek desiti. To nije dobro za region, a ni za nas - poručio je šef srpske diplomatije.

Iz kabineta Aljbina Kurtija su najavili da će Kurti nastaviti da insistira na predlozima koje je predstavio na prvom sastanku, a među kojima su pitanja nestalih lica, potpisivanje mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije, uspostavljanje Nacionalnog veća Srba na Kosovu i smena Veljka Odalovića u srpskoj delegaciji za nestale.

Petar Petković Vučić će insistirati na ZSO Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najavio je da će predsednik Aleksandar Vučić u Briselu, pre svega, insistirati na formiranju ZSO, za koju je rekao da je "duša Briselskog sporazuma i temelj oko koga je razvijen dijalog i ostali potpisani sporazumi". - Bez formiranja ZSO, bez kolektivnih prava koje treba da dobiju Srbi na KiM ne možemo da govorimo o bilo kakvoj normalizaciji odnosa - naglasio je Petković, koji je juče na Orlovačkom groblju u Beogradu prisustvovao parastosu ubijenim i otetim Srbima u Orahovcu na KiM pre 23 godine. Govoreći o nestalima, on je naveo da je Beograd odgovorio na zahteve Prištine i da je pretražena 21 lokacija za koje se sumnja da su potencijalne grobnice nestalih, ali da nije istražena nijedna od devet lokacija koje je Beograd tražio da se pretraži.

Priština opet provocira Veljku Odaloviću zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju Delegaciji Beograda, koju je predvodio predsednik Vladine Komisije za nestala lica Veljko Odalović, danas ujutro nije dozvoljeno da uđe na Kosovo i Metohiju i da, dan uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, u Velikoj Hoči prisustvuje obeležavanju 23 godine od masovnog kidnapovanja i ubijanja Srba u Orahovcu. foto: Marina Lopičić - Policajac je rekao da mi je zabranjen ulazak, tražio sam obrazloženje, nakon čega je pozvao nadležne i tražio dodatnu saglasnost, ali je ponovo dobio negativan odgovor i to bez ikakvog obrazloženja. Samo sam video papir na kojem je velikim slovima pisalo "zabranjeno" - objasnio je Odalović i ocenio da je takav čin Prištine još jedna potvrda bahatosti privremenih prištinskih institucija.

