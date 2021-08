NAPADI NA SRBE NA KiM NE PRESTAJU! Vojnopolitički analitičar otkrio pozadinu, i da li meštani treba da strahuju za svoju budućnost

Napadi na Srbe na Kosovu su sporadični, ali ne prestaju. Incidenti koji izgledaju nasumični ipak nisu tako bezazleni i čini nam se da se ne radi o slučajnostima i ekstremisitima koji koriste priliku za izazivanje incidenata i pravljenja haosa.

Postavlja se pitanje da li je ovaj napad bio slučajan i šta je pozadina svega. O ovoj temi razgovarali smo sa Dušanom Janjićem, vojnopolitičkim analitičarem.

foto: Kurir televizija

- Kad su narušeni odnosi u nekoj sredini, onda je sve povod za sukob i nasilje. Nema političke saradnje, nema komunikacije među komšijama, imamo pristrasnu policiju i slučajevi dolaze u javnost kad se napravi politička tema. Posle masovnog proterivanja 2004 godine, sela su nestala, imamo hotele i hipermarketa ali Srba nema. Srpska sela smetaju albancima na Kosovu i Metohiji - rekao je Janjić.

foto: Kurir televizija

Meštani su uplašeni i zabrinuti za svoju budućnost na Kosovu.

- Oni sa tim strahom, predostrožnošću žive. To je vekovna spirala nepoverenja i čim se dogodi ovakav incident ljudi se boje, još nemaju toliku podršku policiju sada kao pre što su imali. Nije lako živeti na mestu gde se ne osećate bezbedno, a konflikti koji se dešavaju mogu da prerastu u ozbiljne incidente. Mislim da to Kurtiju ide u korist, da on to želi - rekao je Dušan Janjić.

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:43 DARKO OBRADOVIĆ O INCIDENTIMA NA KOSOVU: Retorika Kurtija kreira konfliktnu atmosferu, ti napadi su DEMONSTRACIJA SILE!