MLADIĆEVO ZDRAVSTVENO STANJE SVE TEŽE: Generala nakon godinu i po dana posetila supruga i saznala LOŠE VESTI

Generalu Ratku Mladiću u sheveningenskom pritvoru se ponovo komplikuje zdravstveno stanje.

Kako kaže njegov sin Darko Mladić, srpski general u poslednje vreme ima ozbiljne probleme sa šećerom i bubrezima.

- Šećer mu je stalno visok. Ne znamo da li mu daju terapiju, a ne zna ni on. Ništa mu ne govore. Samo mu donesu u kesici lekove da popije, a on ne zna ni koji su, ni za šta su - kaže Darko.

Dodaje da porodica dobija šture medicinske izveštaje.

- Uglavnom, šećer mu ne spada. Imamo vrlo šture informacije jer nam i dalje ne dostavljaju njegove nalaze i lekarske izveštaje. On je tražio da se sva ta medicinska dokumentacija pošalje meni i advokatskom timu, ali ništa još nismo dobili - kaže Darko Mladić.

Naglašava i da je utvrđeno da generalu bubrezi loše funkcionišu, da gubi proteine, ali da ništa detaljnije ne znaju.

- Čujemo se sa njim stalno telefonom, a dva puta nedeljno možemo i da razgovaramo preko jedne video-aplikacije. To im je u pritvoru odobreno pre godinu dana. On je prilično malaksao i dosta vremena spava. Moja majka mu je krajem jula bila u poseti. Konačno su posle godinu i po dana dozvolili da ga neko iz porodice poseti u pritvoru. Bila je četiri dana i tada je praktično i saznala da on ima te nove zdravstvene probleme - kaže Darko Mladić.

General Mladić u pritvoru konstantno ima neke zdravstvene probleme. Pre godinu i po dana operisao je i benigni tumor na debelom crevu. Iako je operacija dobro urađena, Mladić je i pre i posle nje mesecima imao lošu krvnu sliku. Gvožđe mu je strahovito opalo. Nakon reakcija i pismenih upozorenja njegovih branilaca na kraju je dobio neophodne transfuzije krvi.

Čeka na prebacivanje Ratko Mladić osuđen je 8. juna pravosnažno u Mehanizmu za krivične sudove u Hagu na doživotnu robiju i to uz suprotno mišljenje jedne sudije iz veća. Sad u pritvoru u Sheveningenu čeka da predsednik suda odluči u koju će zemlju biti prebačen na izdržavanje zatvorske kazne. Prema dosadašnjoj praksi haški osuđenici su na prebacivanje čekali između jedne i dve godine. Mladić je više puta izjavio da "ne priznaje satanistički haški sud koji ne donosi pravne već političke odluke" i da je "zarobljenik NATO protiv kojeg se borio".

Osim toga Mladića muči i visok pritisak i za to već godinama prima terapiju.

Poslednjih godina se i slabije kreće jer brzo malaksa. Tako, iako može da se šeta i pre i posle podne u zatvorskom dvorištu, često izbegne tu mogućnost i ostane u sobi da se odmara.

Inače, u pritvoru je proteklih godina pregurao nekoliko blažih moždanih udara koji su ostavili promene na njegovom mozgu, a što su utvrdili srpski lekari pregledajući naknadno dostavljene snimke, analize i pojedine lekarske izveštaje. Tamo je preživeo i jedan infarkt.

