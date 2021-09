USIJANJE!DEJAN VUK STANKOVIĆ: Postoji verovatnoća da Nebojša Stefanović više neće u SNS biti ono što je bio

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu za Kurir televiziju govorio je o trenutnoj krizi na Kosovu i Metohiji i promenama u SNS. Predsednik Srbije je najvaio velike promene rukovodećeg kadra, što se odnosi na čak 50 odsto članova Glavnog odbora.

Sednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke održana je u subotu, 18. septembra, ovim sednicom počele su pripreme za skupštinu SNS, koja je najavljena za kraj oktobra.

foto: Kurir

Gosti večerašnjeg Usijanja dana su Dejan Kesar poslanik SNS i Dejan Vuk Stanković politički analitičar.

-Odlukom članova GO zakazana je skupština, a na Go smo razgovarali i o određenim tehničkim pitanjima. Ono što je predsednik Vučić izjavljivao jeste da će biti kadrovskih promena, kaže Kesar.

- Postoje procene ko je i na koji način odgovorio na izazove, najgore je za partiju da postoje nedodirljivi stranački ljudi, koji opstaju na visokim partijskim pozicijama bez obzira šta rade. Što se tiče promena, ceo proces će imati tri etape, jedna su mediji, tu se vrši neka vrsta izbora ko će se suočiti sa odgovornošću, drugi čin je kadrovsko provetravanje, i treći čin je posle izbora, neće sad promene biti temeljne i radikalne na skupštini, kaže Stanković.

02:09 DEJAN KESAR, POSLANIK SNS: Promene u SNS su neophodne

foto: Kurir

- Kada je krenula priča o Nebojši Stefanoviću, opozija se ponadala da će on biti ekskluzivni gost televizija kao što je N1, ali nije. Vučić zna d aodmeri, neće biti vatrometa kao u Demokratskoj stranci ranije, kaže Stanković.

- SNS ima probleme, kao i sve stranke, ali nikada nam se neće dogoditi, i to je ono što je Vučić isticao da nećemo nikad da ličimo na DS, da stranku gledamo kao privatno preduzeće. SNS je velika porodica, želimo da se čuje glas svih, zaista mislim da promene neće naići na nagativan stgav članstva, zameniće se preko 50% članova GO i Predsedništva, ali je zaista bitno da vidimo tu novu energiju, kako bismo nastavili sa boljim rezultatima, kaže Kesar.

foto: Kurir

- Postoji verovatnoća da Stefanović više ne bude u stranci ono što je bio , mislim da će jednim delom biti razvlašćen kada je reč o uticaju na funkcionere nižih ešalona, ajde da kažemo da govorimo o jednom lobiju. Vučić zna da je DS stradala jer je to bila koalcija Borisa Tadića i regionalnih političkih barona. Vučić je isuviše dugo u politici da bi takve stvari dopustio. Ali o tome najbolje da pričaju ljudi iz stranke, ja samo intuicijim rasuđujem, meni izgleda po svemu po čemu što sam pričitao u medijima, da je bio formiran "Stefanović klub" koji je želeo da vodi politiku suprotnu od predsednika i SNS. Mislim da je realno da Stefanović bude kao do sad, ali ne verujem da će biti odmazde na način kako se Tito obračunao sa Đilasom, više mi liči da će da bude kao sa Rankovićem. Kad već nije završeno kako je moglo, onako kako je Milošević završio sa Vučelićem i Jovićem, za manje od minut. Ne mislim da će biti raskola, niti političkog vatrometa, jer je on ispucan, kaže Stanković.

- SNS se suočava sa pritiscima, i spolja i iznutra, kaže Kesar.

foto: Kurir

- Bez političkog dogovora Vučić-Kurti ovo ne može da se reši. ne treba očekivati od EU i SAD da će izvršiti pritisak na njih. Ja mislim da će tenzije ostati, a da će Srbija na žalost morati da bira, neka komprimisna rešenja, ali ne onoi što je već ponuđeno, ili da se ide drugoom logikom ,koja se sama nameće, a to je da postoje crvene linije koje se odnosi na Briselski proces, i da obnovimo inicijative za otpriznavanje Kosova, pa ako EU ne da odgovor, da se povučemo iz Briselskoj sporazuma. Ovo sa graničnim prelazima je samo početak, Vučić je rekao da vrlo verovatno sledi kriza oko Gazivoda, pa pitanje statusa Mitrovice, i provokacije tipa putevi pored Dečana itd, kaže Stanković.

- Ja se plašim da će još biti izazova, naš put je mnogotećak i rizičan, i on nema srećan kraj, samo manje loš, kaže Stanković.

(Kurir.rs)