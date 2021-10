DOGOVOR JE HITNO POTREBAN ALI NE DIRATI IZVORNI DEJTON: Stranci bi da u Predsedništvo ubace i četvrtog člana?!

Uprkos živoj komunikaciji zainteresovanih strana u regionu i različitih diplomatskih inicijativa međunarodnih činilaca, Bosna i Hercegovina i dalje ostaje zaglavljena između odbrane Dejtonskog sporazuma s jedne i pokušaja brisanja dejtonskih rešenja s druge strane.

U situaciji kada niko ne pristaje na ustupke, niti je kompromis na vidiku, strani centri uticaja opipavaju mogućnosti nekog novog Dejtona, a u diplomatskim krugovima pominje se čak i ubacivanje četvrtog člana u Predsedništvo BiH kao jedno od mogućih rešenja kojim bi se zaobišla aktuelna blokada u odlučivanju.

Put ka centralizaciji

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za Kurir da se u BiH ne može nametnuti nijedan model koji bi isključio entitetska prava u odlučivanju, samim tim i pravo veta. On smatra da je moguća i potrebna neka vrsta okupljanja zainteresovanih strana da se prevaziđu aktuelni problemi.

- To ne može biti novi Dejton, ali bi bio dogovor o oživljavanju dejtonskih odredbi. Beograd je spreman da se uključi u te pregovore. Srbija podržava Republiku Srpsku i odbranu njenih prava u BiH, ali ima i znatno fleksibilniji stav. Zato mislim da upravo Beograd može biti okosnica budućih pregovora. Samo model odlučivanja koji poštuje potpunu ravnopravnost entiteta može da prođe. Sve ostalo je put ka centralizaciji i predstavljao bi opasno ponavljanje onoga što je dovelo do rata u BiH. Varijanta da se uvede četvrti član Predsedništva BiH je isključena. BiH se sastoji od tri konstitutivna naroda, koga bi onda on predstavljao? - napominje naš sagovornik.

RS je zdrav element BiH

Bivši šef diplomatije Živadin Jovanović upozorava na opasnost od svakog pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma.

- Svaki novi Dejton ili Dejton 2, kako se pominje, bio bi obezvređivanje jednog i jedinog Dejtona. Reč je o mirovnom sporazumu i svako ko pokuša da ga raspakuje dira u mir, unosi konfuziju i ugrožava širu sigurnost. Funkcionisanje BiH je blokirano, ali treba videti gde je uzrok. RS je zdrav element BiH, jer je pokazala svoju održivost i funkcionalnost unutar BiH, a odnosi unutar Federacije su stvar hrvatskog i muslimanskog naroda. Ključ svih problema je tendencija muslimana da se vrate na tačku pred izbijanje rata. Ne može se sve gurati u isti koš. Svakako da su potrebni razgovori radi vraćanja na Dejton, a ne radi daljeg lutanja izvan tog sporazuma. Ne sme da se ide na štetu stečenih prava RS. Jedni bi da prave probleme, a da RS plaća troškove rešavanja tih problema - ocenjuje on i naglašava da je proširivanje Predsedništva BiH, kako kaže, van pameti.

