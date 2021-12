SNS: Narodna stranka nastavlja s plasiranjem laži u očajničkoj nadi da će dobiti makar jedan poen kod građana Vrbasa, ali neće!

Iz Opštinskog odbora Vrbas Srpske napredne stranke poručuju da je "politika obmane i laži jedino što Narodna stranka ume da ponudi Vrbašanima", ali da građani neće pasti na te priče.

"Kome su poštenje, etika i poštovanje građana strani i nepoznati, mora da se služi lažima. Narodna stranka nastavlja s plasiranjem izmišljotina i laži o pijaćoj vodi u naseljenim mestima u Vrbasu, u očajničkoj nadi da će dobiti makar jedan pozitivan poen kod građana Vrbasa. Ali neće! Građani Vrbasa, Ravnog Sela i ostalih naseljenih mesta u opštini, znaju da je politika obmane i laži jedino što Narodna stranka ima da im ponudi", kaže se u saopštenju naprednjaka iz Vrbasa i dodaje se:

"Vrbašani znaju da Narodna stranka predstavlja loš derivat Demokratske stranke, najgore političke organizacije koja je ikada postojala u Vrbasu. I Srbiji. Ti isti ljudi, koji danas kritikuju ogromna ulaganja i ogromne, istorijske investicije koje se realizuju u svakom delu Vrbasa uništili su našu privredu. Ostavili Vrbašane bez posla. Decenijama su lagala da će očistiti Veliki bački kanal. I opljačkali opštinski budžet i javna preduzeća. Upravo u vreme kada su bivše i sadašnje demokrate, rasute po raznim narodnim strankama, vladale Vrbasom, zbog viška arsena voda u Ravnom Selu, Kucuri, Savinom Selu i Zmajevu je zabranjena za piće. I šta su uradili da to reše? Ništa! Koliko kilometara novih vodovodnih cevi su izgradili? Nula! Koliko novih bunara su izbušili? Nijedan"?

Za razliku od njih, od dolaska Srpske napredne stranke na vlast obezbeđen je novac i upravo se zavšrava vodovod do Kucure i Savinog Sela, navode iz SNS.

"I već početkom sledeće godine svih 6.000 stanovnika će posle dve decenije dobiti čistu i zdravu vodu za piće. A sledeće godine počeće radovi na izgradnji vodovodne mreže i priključivanje Ravnog Sela, Zmajeva, Bačkog Dobrog polja na gradski vodovod. Takođe, od 2014. godine do danas izvršena je zamena 12 bunarskih pumpi. Izvršena je dogradnja vodovodne mreže u Bloku Save Kovačevića i Bloku Jožefa Pehana u Vrbasu što je rezultiralo povećanjem pritiska vode u višespratnicama. Smanjeni su gubici vode sa 42 na 24 odsto. Izbušena su dva nova i revitalizovano 13 starih bunara. Zamenjeno je 300 ventila u šahtovima, 13 bunarskih i 31 kanalizaciona pumpa i čak 15.000 vodomera, od kojih se više od polovine daljinski očitava, po čemu je vrbaski Vodovod prvi u Srbiji", poručuju naprednjaci.

"Da je današnja opozicija ostala na vlasti, Vrbas bi bankrotirao, a vodu ne bi imao nijedan njegov stanovnik, jer bi sva javna preduzeća bila potpuno uništena. Građani znaju ko može samo Srpska napredna stranka može da reši njihove višedecenijske probleme. Oni to znaju i zato na izborima u ogromnom broju glasaju za Srpsku naprednu stranku. To su potvrdili i letos na izborima za Mesne zajednice, na kojima su apsolutnu i ubedljivu pobedi odneli kandidati SNS-a. Opštinska vlast, koju predvodi SNS je samo ove godine uložila više od 1,5 milijardi u investicije u komunalnu infrastrukturu, gradnju domova kulture, rekonstrukciju škola, vrtića, gradnju dečijih igrališta. Nastavićemo da ulažemo još više, jer građani Vrbasa to zaslužuju", zaključuje se u saopštenju.

(Kurir.rs)