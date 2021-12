KOSOVSKA NEZAVISNOST JE PROIZVOD SAD, VELIKE BRITANIJE I NEMAČKE: Posao trebalo da obave UČK, sad stiže Kristofer Hil

Kristofer Hil, iako penzionisan, posle dvadeset godina se ponovo vraća na Balkan, ovaj put kao ambasador SAD u Srbiji.

Milisav Paić, diplomata, gostujući u Usijanju kaže da nije slučajno američka administracija izabrala Hila.

"On je u ovom trenutku nemaju iskusnijeg čoveka i boljeg ponavaoca proilka u našem regionu. Podvukli ste krajnji cilj SAD, da iscrtaju ovaj region na način kako najviše odgovara njima, a agresija 99 je imala za cilj da stvori tvorevinu koja će biti pod kontrolom SAD i zapada i da taj cilj drobljenja tadašnje SRJ nastave u smislu da taj entitet KIM dobije nezavisnost", objasnio je on i dodao da su nameravali da te poslove obavi UČK, proizvod Zapada, Amerike, Velike Britanije i Nemačke.

"Oni su zamišljali da će naterati tadašnju SRJ na brzu kapitulaciju, očekivali su da bombardovanje kratko traje, da će neutralisati jugoslovensku vojsku a da UČK ušeta kao oslobodilačka vojska na Kosovo i da kruniše nezavisnost", rekao je diplomata i dodao da se taj plan završen bombardovanjem , postizanjem Kumanovskog sporazuma i rezolucije 1244.

Predrag Rajić, poslanik i portparol Centra za društvenu stabilnost kaže da je Hilov povratak pokazatelj fokusa predsednika SAD Džozefa Bajdena.

"On je imao studiju u svojoj kampanjui u vezi njegove spoljne politike i u prvih 10 tačaka se nalazilo pitanje KiM i stabilnost bivše Jugoslavije. Bajden se oslanja an provereni kadar, doolazi iz dela centrista Demokrtske partije i blizak je Klintonu i Obami. Slagao se u mnogo čemu sa njima, čak je i bio oštriji od Klintona, zagovarao je bombardovanje, a posle je govorio da je to do pola rešen problem, zagovarao je kopnenu okupaciju", ispričao je Rajić.

Dodaje da se vreme promenilo.

"Ne mislim da je oštraćen po pitanjud a naudi Srbiji, ima fundamentalne namene i pitanje je da li će sve moći da ih sprovede. Njihov prioritet je BiH, a ne Kosovo. BiH oni doživljavaju kao teren gde može doći do destabilizacije i prodora ruskog uticaja. Čijenica da u BiH imate tri faktora, njih to brine i rezolutni su, videćemo veći pritisak na srpski faktor, nastaviće se i sa pritiscima na KIM, biće i oštriji nego što su bili", dodao je portparol Centra za društvenu stabilnost.

Prema njemu, Hil je pragmatičan, izbalansiran i verovatno će se treuditi da bude spona između srpske vlasti i Bajdenove administracije.

U vezi promene granica na Zapadnom Balkanu, rajić kaže da nije samo Hil zagovarao tu ideju.

"Amrikanci su priznali nezavisnost Kosova i kada oni govore o promeni granica, to je na njihovu štetu. Nije slučajno što je odabran baš Hil, neki su navijali za druge kabinete, ali činjenica što nije povukao investicione Trampove dogovore, znači da nemaju nameru da menjaju taj kurs da postoji uzlazna linija u našim odnosima poslednih sedam godina", zaključio je Rajić.

Da podsetimo, Hil je bio jedan od tvoraca Dejtonskog sporazuma, bio je angažovan u Rambujeu kao šef međunarodne grupe pregovarača zadužen za razgovore Beograda i Prištine.

