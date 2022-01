KOSTIĆ DEMANTOVAO PISANJE "DANASA" DA BI MOGAO BITI KANDIDAT OPOZICIJE ZA IZBORE: Objavili tekst, a nisu me ni pozvali za komentar

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimir Kostić reagovao je na spekulacije lista Danas, koji je u vlasništvu Junajted grupe Dragana Šolaka, da će biti kandidat opozicije na predstojećim predsedničkim izborima.

Kostić je saopštio da ga niko iz opozicije nije kontaktirao u vezi kandidovanja na predstojećim izborima i da takav poziv, da je do njega i došlo, ne bi ni prihvatio.

Kostić je u pismu naveo da je bio iznenađen tekstom koji je o tome juče objavio list Danas.

- Iskreno nameran da u zimu svoga života ne stvaram zabune ili da bar ne budem iskorišćavan za lažne vesti i mućenje vode, bio sam iznenađen člankom u listu Danas od 11. januara u kome se navodi da mi je deo opozicije uputio molbu da se moje ima nađe na izbornom listiću kao i rok da se o tome izjasnim - napisao je Kostić u saopštenju.

foto: Zorana Jevtić

Kostić je naveo da ga to prisiljava da kaže "da 'nezvanični izvor' cenjenog časopisa jednostavno izmišlja".

- Niti me je ko kontaktirao, niti bih ja pristao, a pogotovu ne bih bio oduševljen bilo čijim davanjem rokova - naveo je on.

Dodao je da ga niko iz lista Danas nije pitao o tome što su objavili.

- Da je bilo ko iz Danasa pokušao da me pita o ovim navodima, dobio bi jasan i nedvosmislen demant. Ali, nije! - naveo je Kostić.

Kostić, koji je pismo potpisao sa "lekar u penziji", naveo je i da ga ne treba podsećati da mu mandat u SANU ističe u aprilu 2023.

- Jedino što je ostalo nepromenjeno svih ovih godina moje nesrećne javne izloženosti je 'kategoričko odbijanje' scenarija senilnog i malo izvesnog 'proboja' moje malenkosti do 'željenog' političkog vrha. I činjenice, na koju me ne treba podsećati, da mi mandat u SANU ističe u aprilu 2023. - ukazao je on.

