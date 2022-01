INJAC OBELODANIO ŠTA JE PISALO U TEMELJNOM UGOVORU PRE IZMENA! Verski analitičar otkrio pojedinosti koje se TIČU I SVETOG SAVE

U trenutku kad je Vlada pred padanjem, ova tema postaje broj jedan. Dva suprostavljena člana državnog vrha aktuelni premijer Zdravko Krivokapić i potpredsednik Vlade Dritan Abazović utrkuju se ko će preduzeti konkretne akcije u vezi sa potpisivanjem ugovora.

Dok stižu kontradiktorne izjave, politička atmosfera u Crnoj Gori se još više komplikuje, a sve to samo nekoliko dana pred 4. februar, kada je zakazana sednica na kojoj će se odrediti sudbina Vlade Crne Gore.

Da li će se potpisati Temeljni ugovor? Zašto je odugovlačen ugovor iznenada postao hitan? Ko pokušava da profitira na verskom pitanju?

O ovoj temi su u večerašnjem Usijanju na Kurir televiziji govorili Željko Injac, verski analitičar, Predrag Savić, advokat i Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

- Nije to nešto mnogo izmenjeno u odnosu na ono što je bilo u junu prošle godine. Otpočetka, od kako je pripremljen Temeljni ugovor, bile su neke neznatne promene. Bilo je nekih zahteva od strane vlade Crne Gore da se recimo Savindan ne stavlja kao praznik i neke slične stvari, na šta je Srpska pravoslavna crkva pristala. Ono na šta SPC nije pristala to je da se u Temeljnom ugovoru vodi kao pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a ne kao Srpska pravoslavna crkva, kakvo je puno ime. U ovom novom ugovoru se na više mesta navodi pod punim imenom, koja je tamo prisutna više vekova i koju je osnovao Sveti Sava - rekao je u Usijanju Željko Injac, verski analitičar.

Injac dodaje da se sve moglo rešiti u jednom telefonskom razgovoru.

- Sve to se moglo rešiti u dva telefonska poziva ili jedan. Da se dogovori sa PAtrijarhom ili Sinodom, vlada ili Zdravko Krivokapić ili putem Skajpa. To se moglo rešiti da se imalo volje. Međutim, otkako je Krivokapić došao na vlast, cele prošle godine se o tome nije razgovaralo. On je najavio u maju da će doći i potpisati. Došao je, i nije ga potpisao. Posle je najvljivao da će potpisati Temeljni ugovor na godipnjicu smrti mitropolita Amfilohija, ni tada se nije desilo. Sada u poslednjem momentu, kada je već izvesno da će ova vlada pasti, sada se on setio da bi to moglo da mu donese političke poene - dodao je Injac.

Advokat Predrag Savić smatra da ova vlada bila toliko loša po SPC kako pojedini političari pokušavaju da prikažu.

- Ovo prvenstveno pravno i versko pitanje je podignuto na eksremno visoki politički nivo. Sam Temeljni ugovor sadrži odredbe koje ne mogu da utiču na hijerarhijsku vlast crkve. Temeljnim ugovorom se rešavaju neka pitanja koja se nalaze u komunikaciji između države i verskih zajednica, da se reguliše i verska nastava, crkveni činovi, da ako se sveštenik krivično goni o tome prvo bude obavešten njegov arhijerej, verski starešina. Nije ova vlada bila toliko loša po SPC kako pojedini političari pokušavaju da prikažu. Ona je čak pokazala i, naročito Krivokapić, jednu želju da se obavi ustoličenje mitropolita Joanikija. Moguće da je u toj vladi, koja otpočetka nije imala podršku, da su neki opstruirali potpisivanje Temeljnog ugovora. U celoj toj situaciji Krivokapić nije imao dovoljno hrabrosti. Mislim da bi bilo dobro da se u ovom trenutku potpiše ugovor, jer Crkva je ta koja postoji više od 8 vekova - rekao je advokat Predag Savić.

Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević misli da je ceo proces ispočetka ispolitizovan.

- Vraćamo se na početak. Sve ovo ima veze sa politikom. Temeljni ugovor je otpočetka politizovan. Još u vremenu od Duška Markovića i DPS-a, crnogorska država je potisala temeljne ugovore sa svim verskim zajednicama, sem sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Prosto se hoće jedna vrsta politički poena - rekao je u Usijanju Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

Verski analitičar Želkjko Injac misli da do 4. februara neće biti potpisan Temellni ugovor.

- Ne verujem da će do 4. februara biti potpisanTemeljni ugovor, ali treba gledati iz kojih izvora potiču sve informacije.

Advokat Predrag Savić osvrnuo se i na trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori i odnose Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, ali i ostalih političkih faktra.

- U ovakvoj konstelaciji snaga, mislim da mogu nastati mnogo veliki lomovi i povratak i ulazak DPS na mala vrata. Jasno je da će nastati jedna vrlo teška politička situacija u Crnoj Gori. Očigledno je da su se tamo mnogi preigrali. Ja mislim da je ova Krivokapićeva vlada, kakva god bila, bolja od buduće Dritanove ili Jokovićeve vlade - rekao je Savić.

