MILIĆEVIĆ O NOVIH 100 EVRA POMOĆI: Imamo zdrav ekonomski sistem, postoje sredstva, dobro je da mladi osete da država brine o njima

Đorđe Milićević, narodni poslanik i potpredsednik SPS, osvrnuo se na najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će mladi dobiti još 100 evra državne pomoći do Vidovdana i rekao da je Vučić to mogao da učini i tokom izborne kampanje, ali da nije hteo to tako da se definiše.

Aleksandar Vučić, podsetimo, gostovao je sinoć u emisiji "Ćirilica" na Happy televiziji i govorio o svim aktuelnim temama. Tu je otkrio i da će mladi dobiti novu pomoć države od 100 evra najkasnije do Vidovdana.

- Mislim da je vrlo jasno definisao da smo to mogli da učinimo i tokom izborne kampanje, mada da se to ne bi definisalo kao vid izborne kampanje. Postoje sredstva, imamo ekonomski sistem, koji je zdrav sistem koji se vodi po zdravim osnovama. Dobro je da neko u tom uzrasnom periodu oseti da neko misli na njega - rekao je Milićević.

foto: Kurir televizija

Narodni poslanik se potom osvrnuo na izborne kampanje i na koji je to način izvela opozicija.

- Ni SNS, ni SPS nisu započeli svoju kampanju kao što to čine neke opozicione političke kampanje. Većina opozicionih političkih partija uveliko je započela izbornu kampanju, najpre zloupotrebom referenduma, bili su okitili bilborde kao za novogodišnje praznike. Ja stvarno ne znam ko to sve finansira. Sada su samo promenili bilborde i promenili slogane - rekao je Milićević u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dodao je da je opozicija veoma "neozbiljna i neodgovorna" pošto se krije iza kandidata.

- Kad nemate šta da kažete, onda je najlakše reći da ste protiv. Za nas je pitanje izbora pitanje ozbiljnosti i odgovornosti. Da li vi u te dve reči, ozbiljnost i odgovornost, vidite i prepoznajete jedan deo opozicije? Kriju se iza kandidata, stanite svojim imenom i prezimenom i učestvujte u tome - rekao je MIlićević.

