PREDSEDNIK VUČIĆ O UPADU ROSU U ŠTRPCE: Ne očekujem nikakve reakcije, nemojte da smo naivni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas govoreći o dešavanjima u Štrpcu, gde su pripadnici policije upali i izazivali nemire, rekao da ne očekuje nikakve reakcije, jer će se pravdati organizovanim kriminalom.

- Ne očekujem nikakve reakcije jer će reći da je to borba protiv kriminala, da bi jug KiM oslobodili od prisustva Srba, a sve je to pokriveno i sakriveno u lažnoj igri poštenja. Meni je to sasvim jasno, da li će i drugima da bude jasno to je druga stvar. Da li očekujemo da neko kaže nešto? Nemojte da smo naivni, davno smo prevazišli to da očekujemo da od zapada da će da kaže nešto o mlatretiranju Srba. Sutra je godiđšnjica, koliko je njih odgovaralo za ubijanje i proterivanje naših ljudi? To nam je nauk da pre svega brinemo da nam se tragedije na KiM više ne događaju - rekao je on i istakao da se radi o pritisku na Srbe da ne mogu da opstanu na Kosovu i Metohiji.

Predsednik je istakao da je Srbija davno prevazišla stepen naivnosti da će bilo ko sa zapada reći nešto protiv maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji.

Podsetio je na to da je sutra 18 godina od početka martovskog pogroma. Objasnio je da treba videti ko je sve odgovarao zbog toga, a ko nije i kako je tadašnja vlast u Beogradu ćutala.

- To nam je za nauk da ne dozvolimo da se to ponovi - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)

