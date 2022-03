MISTERIJA! KO JE BIO PRAVI PILOT OBORENOG F-117?! Aničić tvrdi da je Zelko samo NATO podmetačina REZERVNI DEO SMO NAŠLI NA OTPADU

Aničić je naglasio da NATO nije hteo da objavi informaciju o obaranju F-117 sve dok svet nije obišla slika iz Buđanovaca gde se narod veselio nad olupinom aviona.

- Postojali su razlozi zašto je NATO pokušavao da prikrije pad aviona. Jedan od tih razloga je praktično kupovina vremena dok nisu izvukli pilota koga smo oborili. Jednostavno, krili su taj podatak od svetske javnosti, prikazujući ga kao grešku u pilotiranju i kvar u avionu. To nisu prikazivali dok svet nije obišla fotografija u Bujanovcima gde se vide olupine - rekao je Aničić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dodao je da su izjave pilota Dejla Zelka bile poprilično nelogične i da zbog toga smatra da je upotrebljen neki marketinški trik i da su piloti zapravo zamenjeni.

- Već posle nekih sedam sati izvukli su pilota sa teritorije naše države. Onda su praktično pritisnuti tim svim informacijama mogli da izađu u javnost. Prilikom izvlačenja bila je zakazana i konferencija za novinare u Zagrebu na kojoj se nije pojavio pilot, mada je bilo planirano. Tako da je i dan danas ostala nerešena misterija da li je taj pilot zaista pilotirao tim avionom s obzirom na to da postoje dosta nelogičnosti u njegovim izjavama. Od načina leta, ali i o broju raketa koje dolaze u reon cilja i ruše ga, tako da nisam siguran da nije možda i ovde primenjen neki marketinški trik, odnosno da nije ni ovde došlo do zamene pilota - rekao je Aničić.

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević, Aničić je ispričao anegdotu koja se dogodila tog 27. marta 1999. godine kad je oboren "noćni jastreb".

- Taj dan je obeležilo uobičajno vojno dežurstvo. Dešavale su se neke uobičajne stvari u jedinici. Dolazilo je do nekih otkaza na sredstvima za napajanje pa je starešina zadužen za ispravnost morao da potraži taj deo na otpadu u Staroj Pazovi. On je inače iz Golubinaca i u povratku tog dana svratio je do kuće. Sin mu je slavio rođendan i sve se to dešavalo oko 20 časova i 45 min. Mi rušimo avion u 20 časova i 42 minuta. Kad je odlazio od kuće rekao mu je sin: "Ajde tata da skinete neki avion". Tako da nije mogao ni da sanja da će dobiti najlepši poklon do tada. Mali je imao tada devet godina - naveo je Aničić.

