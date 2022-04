PROFIL AMBASADORA SAD U SRBIJI: Kristofer Hil stigao u Beograd! Ko je iskusni diplomata kojeg naša zemlja dobro zna!

Novi ambasador SAD nije običan ambasador. To je čovek ogromnog iskustva i uticaja koji prevazilazi ulogu prosečnog ambasadora. U odnosu na sve prethodnike, on je bez dileme neko ko ima najveću težinu i snagu, ocenjuje Milovan Jovanović

Novi američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil stigao je juče u Beograd, nakon čega je predao akreditivno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Hil važi za dobrog poznavaoca zapadnog Balkana, a u Beograd stiže sa zadatkom, pre svega u vezi s Kosovom, ocenjuju sagovornici Kurira.

Kosovo i RS

Okolnost da je predsednik SAD ubedio prekaljenog diplomatu da se vrati iz penzije i prihvati još jedan ambasadorski mandat govori da on verovatno dolazi s nekim specijalnim zadatkom, ukazuje novinar i politički komentator Milovan Jovanović.

- Hil uživa posebno poverenje i može da preskoči uobičajenu diplomatsku hijerarhiju i direktno da kaže svoje mišljenje Bajdenu. On nije običan ambasador. To je čovek ogromnog iskustva i uticaja koji prevazilazi ulogu prosečnog ambasadora. U odnosu na sve prethodnike, on je bez dileme neko ko ima najveću težinu i snagu. Pravac njegovog delovanja biće da se Srbija više uskladi sa američkim interesima i pogledom na svet, pogotovo zbog trenutne situacije izazvane ratom u Ukrajini. On bi mogao da pomogne i da brže i lakše nastavimo evropske integracije - smatra Jovanović.

I bivši diplomata Milisav Paić kaže da nam dolazi čovek s jednim zadatkom.

- A to je da izdejstvuje da Srbija prizna nezavisnost tzv. republike Kosovo, kao i da naša zemlja utiče na Republiku Srpsku da bude kooperativnija u stvaranju funkcionalne države od BiH, koja bi trebalo da uđe u NATO. Došao je, kako bi Amerikanci rekli, da zavrće ruku Srbiji. No, došao je u pogrešno vreme - kaže bivši ambasador Milisav Paić.

Kako pojašnjava za naš list, u svetlu događaja u Ukrajini, oživljene su emocije u Srbiji u vezi sa onim što se dešavalo devedesetih godina, kada su nam SAD uvele sankcije.

- Takođe, događaji u Ukrajini podsećaju nas i na agresiju NATO na našu zemlju 1999, zbog čega je među Srbima dodatno ojačao sentiment protiv davanja bilo kakvih koncesija koje bi vodile ka nezavisnosti Kosova. Sigurno je da će Hil pokušati da vodi neku kampanju šarma, da se dodvori Srbima, ali on je čovek zadatka koji je karijeru i proveo u kriznim zonama - dodaje Paić.

Nije opterećen prošlošću

Inače, Hil je sredinom marta, nakon polaganja zakletve, rekao da se "mnogo toga promenilo otkako sam poslednji put bio u Beogradu i regionu".

- Naučio sam tokom godina da poštujem istoriju i da pokušavam da naučim njene složene lekcije, ali moj kofer neće biti opterećen prošlošću. Stižem sa svežom perspektivom u Srbiju, u zemlju koju SAD gledaju kao važnog partnera i prijatelja - naveo je on prilikom polaganja zakletve.

Bogata biografija Bio aktivan u Dejtonu Hil će na mestu ambasadora u Srbiji zameniti Entonija Godfrija, koji je u Beogradu bio od novembra 2019. Predsednik SAD Džozef Bajden nominovao ga je 15. oktobra 2021. Karijerni je diplomata, član službe spoljnih poslova, kao i profesor na Univerzitetu Kolumbija na katedri za međunarodne i javne poslove. Nakon povlačenja iz službe spoljnih poslova 2010, bio je ambasador SAD u Iraku, Koreji, Poljskoj i Makedoniji, pomoćnik državnog sekretara za pitanja istočne Azije i Pacifika i šef američke delegacije u pregovorima o Severnoj Koreji. Devedesetih je bio član pregovaračkog tima čiji su napori doveli do Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je okončan sukob u BiH.

