PROPAGADNI RAT NE MOŽEMO DA DOBIJEMO ČISTI I POŠTENI Kovačević: Sumanute su izjave da je SRBIJA HTELA DA UKLONI DIKA MARTIJA

Novinar je istakao da ne treba da se pravi velika drama oko lažne vesti da Srbija nabavlja naoružanje iz Kine.

- Mislim da ne treba praviti toliku dramu oko toga. U toku je rat u Ukrajini gde se mobilišu sve službe i oni mediji koji učestvuju u radu službi. Srbija se pritiska na sve načine da se prikloni zapadnom carstvu. U narednih mesec i po dana mnoge stvari će biti jasnije, ali u ovom trenutku Amerika ima važnijih obaveza. Ona trenutno pokušava da ubedi dve velike države koje nisu članice NATO-a da mu pristupe, a to su Švedska i Finska. To bi bio pun pogodak i za američku vojnu industriju koja bi dobila pozamašan posao i ostvarila veliki profit. Ovi avioni koje je Srbija najavila od Francuske bi u tom smislu značili da se Srbija okreće NATO kad je reč o vazduhoplovstvu. Jer od završetka Drugog svetskog rata naše vazduhoplovstvo nije na nebu imalo druge borbene avione osim one ruske i domaće proizvodnje. Ova izjava je za mene bila samo jedan ćorak - rekao je Antonije Kovačević.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da je ipak sumanut napad na Srbiju povodom Dika Martija i naveo da ga ne čudi da su čak probali da ga ubede da mu naše tajne službe spremaju egzekuciju.

- U slučaju Dika Martija treba doći do izvora informacije. Sumanuto zvuči da je Srbija pokušala sa lica zemlje da ukloni čoveka koji je pokrenuo priču o trgovini ljudskim organima, a zbog koga je Hašim Tači danas u pritvoru. Albanci su uspeli da plasiraju ovu teoriju preko švajcarskih službi bezbednosti. Mene ne čudi da je takva jedna informacija mogla da dođe i do samog Dika Martija odnosno da je neko mogao da ga ubedi da mu srpska tajna služba sprema egzekuciju - rekao je novinar.

Novinar smatra da ovaj propagadni rat ne možemo da dobijemo poštenjem i plaši se da se ponavljaju devedesete.

- Mene brine što se ponavljaju devedesete. Opet gubimo propagadni rat i uvek su jedan korak ispred. Ja bih voleo kada bi Srbija izvukla neku pouku iz toga šta se dešavalo devedesetih. Poruke se svesno plasiraju preko određenih kanala kako bi se izazvale reakcije centara moći. Centri moći nisu na Balkanu, već su u Vašingtonu, Berlinu, Londonu i Briselu. Vidimo šta se dešava u Ukrajini i vidimo kakav je propagadni rat. Mi ovaj rat ne možemo da dobijemo čisti i pošteni sledeći logiku da ako ne činiš zlo ono ti se neće ni desiti - rekao je novinar.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:51 Uhapšen Putinov kum!? Ukrajinska služba bezbednosti i Zelenski objavili fotografiju