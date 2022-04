KURTI ČEKA TRENUTAK DA IZVRŠI NAPAD NA SEVER KiM?! Srđan Graovac: Aljbin čeka da mu se daju odrešene ruke, to treba da nas PLAŠI

foto: Kurir televizija

Gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije, Graovac je zajedno sa predsednikom Udruženja lobista Srbije Nenadom Vukovićem analizirao napade Aljbina Kurtija na Srbiju.

Podsetimo, Kurti je napao Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića i na najveći hrišćanski praznik, Vaskrs.On je predsednika Vučića nazvao „malim Putinom“ i dodao da su s njim i sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom „mir i bezbednost na zapadnom Balkanu više nego ugroženi“.

- Ono što Aljbin Kurti želi je stvaranje Velike Albanije. On to nikada nije krio, samim tim radi se o čoveku koji je ekstremni nacionalista. On je spreman da žrtvuje sve i svakoga ukoliko će svoj cilj ostvariti. On u ovom političkom trenutku bira momenat za reakciju, on smatra da je ovo najbolji momenat da ostvari svoje ciljeve zbog toga što se Srbija nalazi u nezgodnoj poziciji. Neuvođenje sankcija iritira zapad. Ono što on želi u ovom trenutku je da mu se daju odrešene ruke da izvrši napad na severu Kosova. To je njegov prioritet, da izazove rat. To treba sve da nas plaši jer se radi o ekstremisti, i to je tako - rekao je Graovac.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića i Olje Lazarević šta stoji iza provokacija Aljbina Kurtija, Vuković smatra da je namera da se smanji reputacioni potencijal Srbije.

- Izjave Aljbina Kurtija podsećaju na tužakanje u školi. U vrlo teškom momentu za region i svet dolaze ovakve izjave. Ti pokušaji kosovskih Albanaca da se smanji reputacioni potencijal Srbije nije ništa novo. Ovo se shvata kao jedna provokacija u nizu. Pitanje je do kojih sve posledica po Srbe ovo može da dovede. Vidljiva je namera Kurtija a se smanji reputacioni potencijal Srbije - kaže Vuković.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

09:46 Kurti pokušava da bude Zelenski: Petronijević o Kurtijevom skandaloznom intervjuu za CNN