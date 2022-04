ĐINĐIĆ JE IMAO ISKRENU PODRŠKU SAMO DVOJICE POLITIČARA IZ DOS Lakićević i Basara o ulozi Koštunice: NIKADA NIJE BIO OPOZICIONAR

Gost Crvenog kartona na Kurir televitiji kod autora i voditelja Svetislava Basare bio je novinar i publicista Mijat Lakićević koji je napisao političku biografiju dr Zorana Đinđića.

Svetislav Basara, urednik i voditelj emisije Crveni karton prvobitno je Mijata Lakićevića pitao veoma zanimljivo pitanje, a to je - da li će neki novi Đinđić morati da "ubije metkom u potiljak" nekog novog Koštunicu?

foto: Kurir Televizija

- Moram reći da ne mislim to. Uopšte, čini mi se, da i kroz istoriju da takvi radikalni potezi ne mogu da dovedu do boljitka. Ljudi ne mogu da se koriste takvim nasilničkim metodama, to je u nesaglasju sa ljudima. Demokratija je stalno u krizi. Atentati dovedu samo do toga da na površinu pre ili kasnije isplivaju samo najgori, čak i ako atentatori nisu iz te fele, ali se ipak tako desi. Istinske demokrate se zgražavaju ideje da primene nasilje. Koštunica i DSS poslužili kao "baj pas" Miloševićevim snagama, pomogao im da opstanu i u budućnosti imaju jaku ulogu - rekao je Mijat Lakićević u Crvenom kartonu.

Basara je zaključio da je dr Đinđić imao podršku samo dvojice političara iz Demokratske opozicije Srbije i ekonomskog dela vlade.

foto: Kurir Televizija

- Đinđić je u DOS-u imao podršku samo Vladana Batića, Žarka Koraća i ekonomskog dela Vlade. Svi ostali bili za Koštunicu, čija je politika najveća prevara 20. i 21. veka. On je bio Milošević na stend baju. Postalo je jasno da Koštunica nikada nije bio opozicionar - tvrdi Basara.

1 / 5 Foto: Kurir Televizija

