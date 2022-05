ALBANCI SPROVODE TZV. LIČENJE, ZATIRU SVE SRPSKO! Antić: Na Kosovu vladaju plemenski zakoni! I MILO SE UGLEDA NA NJIH RUŠENJEM SPC

Voditelja Gorana Anđelkovića u razgovoru sa istoričarem Čedomirom Antićem interesovalo je kako on gleda na ovu izjavu prištinskog ministra kulture.

Istoričar Čedomir Antić smatra da je ova izjava Čekua zapravo nastavak jednog procesa koji ima za cilj da Srbe potpuno neutrališe sa prostora KiM.

- To je nastavak jednog procesa koji se u plemenskim društvima zove ličenje. To je uništavanje tragova svih prethodnih stanovnika prostora na kome živi pleme. Dok su tamo živeli ljudi kopali su im oči, ubijali volove i palili kuće. Sada kada je to završeno i kada su dobili priznanje velikih sila, a podržavali su ih i u prošlim epohama. Sada je vreme da se unište poslednji tragovi - rekao je Antić u jutarnjem programu na Kurir televizji.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da na Kosovu imaju za cilj da relativizuju stvari kao što su to radili u Makedoniji i Crnoj Gori.

- Nije to jedini prostor, ali je kosovski prostor najvidljiviji. To je mesto gde je u Đakovici ceo grad učestvovao u bacanju ostataka pravoslavne crkve u reku. To je zemlja za koju kažu da je bio veliki napredak ljudskih prava i da su postignuti ne znam kakvi standardi. Tu su Dečani napadani desetinama puta, između ostalog, minobacačima. Njihova ideja je da relativizuju stvari. Isto imamo u Makedoniji i u Crnoj Gori. Gorana Đurović, bivša ministarka režima Mila Đukanovića, je rekla da crkva pripada građanima svih vera. Pa jer pripadaju džamije građanima svih vera. Je l' pripada imovina Milo Đukanovića, predsednika koji ima 1.000 evra platu, građanima svih vera - rekao je Antić.

Istoričar smatra da se nakon raspada Jugoslavije raspao i sistem koji je srpskom narodu sva prava oduzeo.

- Izvesno je da se raspadom Jugoslavije uništio jedan sistem. U toj Jugoslaviji nisu samo nacije dobile svoje države, već su pravo dobili i oni narodi koji su bili manjinski. Ta prava su ukinuta jednog dana po uzoru na Rusiju koja je jednog jutra to odlučila. Po toj osnovi je srpskom narodu sve ukinuto. Ukinuto je nasleđe oslobodilačkih ratova koje su priznavali svi od Vudroa Vilsona do Lenjina. Od tog vremena traje jedna farsa. Farsa u kojoj je 7% Slovenaca bilo dovoljno da propadne jedna federacija, a 34% Srba u BiH nije dovoljno da se kaže da ne može da se menja status zemlje bez njihove saglasnosti. Pre 4 godine smo imali izjavu američkog generala, jednog od prvih ljudi u Sredozemlju, koji je rekao da je njihov najveći neprijatelj na Balkanu SPC - rekao je Antić.

Dotakao se i mladih zemalja za koje smatra da nemaju prava da pričaju o istoriji i da se povezuju sa nekim bitnim ljudima, jer daleko od toga da imaju veze sa njima.

- To je jedan kontinuitet u kome ti mladi nacionalizmi koji nemaju ništa iza sebe smatraju da su naslednice nečega. Hoćete da mi kažete da je Severna Makedonija naslednica Filipa II i Aleksandra IV iz starog veka. To samo budala može da misli ili neko ko nema nikakvu istoriju pa mora u Lazaru Koliševskom da traži svog Miloša Obilića i Cara Lazara - rekao je Antić.

Kurir.rs

