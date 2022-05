NE ZNAM ŠTA ĆE PUTIN MENE DA PITA, ALI ZNAM ŠTA ĆU JA NJEGA! Predsednik Srbije o predstojećem razgovoru sa šefom ruske države

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se još jednom osvrnuo na pritiske koje Srbija trpi, naročito oko Kosova i paralele sa Donbasom.

– Pritisak na Srbiju će biti sve veći da bi se pokazalo da to nije isti slučaj. Uvek možemo da budemo spremni za nastavak dijaloga i kompromisnog rešenja, ali ono ne može da bude poniženje za Srbiju. To ako su mislili, mogu da zaborave. Neki u svetu treba da se dozovu pameti i da dobro razumeju šta je moguće, a šta nije. Poručujem svima u svetu da se dozovu pameti. Vreme brutalnih i horskih pritisaka, ne mogu da kažem da je prošlo, ali rezultati takvih pritisaka nikada nisu bili dobri. Što se tiče Kosovske vojske, ona ne sme da postoji po Rezoluciji 1244. Ali baš njih briga za međunarodno pravo. Oni predstavljaju pretnju po Srbe na KiM. Ali u celini, na srpsku državu, ne predstavljaju nikakvu pretnju – rekao je Vučić.

"Znam šta ću pitati Putina"

Govoreći o predstojećem razgovoru s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, rekao je da zna šta će on pitati predsednika Rusije.

– Ne mogu da znam šta će on mene da pita, ali znam šta ću ja njega pitati. Količina gasa, cena gasa i sigurnost snabdevanja gasa, to su ključne stvari i to su važne teme za mene – rekao je Vučić.

Kurir.rs