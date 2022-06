DOBRO SE REKLAMIRAJU! Stručnjaci o svađi Zorane Mihajlović i Vladimira Đukanović: EVO KOJE POZICIJE IH OČEKUJU POSLE OVOGA

Tenzije i međusobna prepucavanja dvoje stranačkih kolega u Srpskoj naprednoj stranci - Zorane Mihajlović i Vladimira Đukanovića, već imaju svoju istoriju, ali su varnice poslednjih dana aktuelizovane.

Sve je krenulo od intervjua koji je ministarka Mihajlović dala za portal Nova, što je gro stanačkih kolega iz SNS osudilo podsećajući da taj medij kontinuirano napada predsednika i lidera SNS Aleksandra Vučića.

Najoštriji je bio Đukanović koji je Mihajlovićevu nazvao "fukarom od ministarke koja se uvlači ambasadorima". Ona njemu nije ostala dužna, već mu je uzvratila rečima "glup se ne traži, on se sam javlja". Sve ove tenzije pojačavaju se pred formiranje vlade, a optužbe da ministarka energetike "solira" i da traži podršku stranih ambasadora, pojačane su.

foto: Kurir televizija

Aleksandar Gajović, novinar i književnik, istakao je da ovo nije novina i da su se ovakvi sukobi dešavali i devedesetih godina.

- Ovo je neprimerena komukacija između važnih ljudi u stranci. Mada ovo nije neobično. Devedesetih godina odmah nakon parlamentarnih izbora, bilo je dosta trusnih situacija SPS, ali je to prevaziđeno zahvaljujući kultu ličnosti koji su vodili tu partiju. Znači to nije pojava koja se prvi put pojavila - rekao je književnik.

foto: Kurir televizija

Dodao je da Đukanović i Mihajlović samo žele da se istaknu u ovom trenutku za novo formiranje vlade.

- Rekao bi da se ovaj konflikt dogodio zbog nelagodnosti i nervoze koje vlada među nekim ljudima koja vlada između nekih članova SNS. Oni žele da se istaknu u ovom trenutku. Uostalom i sam predsednik je prokomentarisao ovu situaciju gde je rekao da se neko baš dobro reklamira. Ta rečenica objašnjava sve - rekao je književnik.

Mišel Zubenica, politički analitičar, smatra da je ovaj sukob standardan za Đukanovića i Mihajlović jer se dešava od kako SNS na vlasti, mada da to odaje sliku o unutrašnjosti SNS.

foto: Kurir televizija

- Od dolaska SNS na vlast njih dvoje imaju sukob. Vlada Đukanović je čak pre par godina rekao kada je bila neka druga vlada da ako Zorana Mihajlović bude u vladi on neće više biti poslanik, pa čak i da će sam izaći iz te stranke. Međutim to se nije desilo i ostali su čak na svojim pozicijama. Povremeno imamo priliku, kroz talase, da vidimo da imaju suprostavljena mišljenja ali i na neprimenjen način komuniciraju. Što odaje sliku o unutrašnjosti samog SNS. Moje mišljenje je da će oba aktera ostati na svojim pozicijama i da će se to stišati kako se bude formirala nova vlada - rekao je politički analitičar.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:10 UKRAJINU NIJE BRIGA KOLIKO ĆE IMATI GUBITAKA?! Stručnjak tvrdi da je OVO razlog zašto RUSIJA NE ANGAŽUJE SVU VOJSKU I ZAVRŠI RAT

-