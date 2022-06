GRAĐANI BiH I CG SU UVIDELI DA MRŽNJA PREMA SRBIMA NE MOŽE DA IH NAHRANI Stručnjaci o Otvorenom Balkanu: Milo i Bakir seju UŽAS!

Ako postoji nešto što našem regionu uliva nadu u doba katastrofalne krize koja preti čitavom svetu zbog rata u Ukrajini, to je inicijativa Otvoreni Balkan.

Od plana prema kom su u početku svi bili skeptični, do ogromne regionalne šanse u doba krize kojoj se okreću i oni koji koji su je odbijali - tako bi se u jednoj rečenici opisao Otvoreni Balkan.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Srbija, Severna Makedonija i Albanija već rade na razvoju projekta, ali i Crna Gora i BiH pokazuju interesovanje za Otvoreni Balkan, što je pokazalo prisustvo crnogorskog premijera Dritana Abazovića i predsedavajućeg Saveta ministara BiH Zorana Tegeltija na samitu u Ohridu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da su svi dobrodošli i da je zadovoljan što se na Otvoreni Balkan sada gleda sa entuzijazmom i ambicijom.

foto: EPA/Georgi Licovski

Odmah nakon samita nastaviće se sa dogovorima oko priznavanja diploma i radnih dozvola, a uskoro će se organizovati sajam hrane i vina u Srbiji, gde će svoje prozvode predstaviti sve zemlje Otvorenog Balkana. Da li je Otvoreni Balkan svojevrsna šansa u doba opšte krize? Ko će se sve priključiti? Kada će potpuno zaživeti i koje će sve benefite imati građani?

foto: Kurir Televizija

Gosti Usijanja bili su Veroljub Arsić, predsednik Odbora za privredu i regionalni razvoj u poslednjem sazivu Narodne skupštine i Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

foto: Kurir Televizija

- Mislim da taj projekta koji smo nazvali Otvoreni Balkan koji je zamišljen da ima ekonomsku inicijativu. U početku je bio osporavan, ali sada se to menja. Neke zemlje će ozbiljnije da razmisle da budu u Otvorenom Balkanu. Imamo jako tešku situaciju. Postoje stvari oko kojih NIKADA nećemo da se složimo, ali to ne znači da ne treba da ne sarađujemo oko stavri u kojima možemo da se složimo, a to je kvalittetniji život naših građana - rekao je u Usijanju na Kurir televiziji Veroljub Arsić, predsednik Odbora za privredu i regionalni razvoj u poslednjem sazivu Narodne skupštine.

foto: Kurir Televizija

Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, kaže da su građani Bosne i Hercegovine i Crne Gore uvideli da im Srbi misle dobro.

foto: Kurir Televizija

- Siguran sam da će se svi priključiti ovoj inicijativi. Ja o tome pričam godinu ipo dana ili 2 (dve) godine. Oni su to shvatili kao politički projekat. Verovatno trebalo vreme da sami uvide, ili su građani uvideli, pa su izvršili pritisak. Ovo što je rekao gospodin Arsić istina je, građani tih zemalja koje još uvek nisu u Otvorenom Balkanu, uvideli su blagodeti i prednosti Otvorenog Balkana. Eto, godine mira donele su blagostanje. Bitno je da je Albanija to prihvatila. Severna Makedonija je to isto uvidela. Milo Đukanović nije hteo da pomogne Crnoj Gori, dolaze neki novi ljudi. Živeti u prošlosti i nuditi stalnu mržnju prema Srbiji, kao što to rade Bakir Izetbegović i Milo Đukanović, to ne hrani narod, i ne unapređuje privredu. Mi smo pokazali da brinemo kako o nama, tako i o komšijama. Setimo se i vakcina i svih donacija, pokazali smo da im želimo dobro. Kada je došla kriza i hranu smo obezbedili - rekao je Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

1 / 8 Foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:00 OTVORENI BALKAN U OHRIDU Vučić: Nemamo nikakvih zahteva sem da budemo prijatelji i radimo u interesu naših građana