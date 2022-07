ZEMUNSKI KLAN JE NEKE LJUDE UBIO SAMO DA BI POKAZAO KOLIKO JE MOĆAN! Bivši tužilac za Kurir: Zemunci su imali ogroman novac!

Advokat Aleksandar Milosavljević, nekadašnji zamenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal, u drugom delu intervjua za Kurir govori o moći nekadašnjeg zemunskog klana, vezama vođa te kriminalne bande Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma s političarima i ljudima iz bezbednosnih i drugih struktura države, te o tome zašto je nemoguće porediti "zemunce" s klanom Veljka Belivuka.

Da li vas čudi to koliku je moć imao zemunski klan?

- Moć je vezana za dve vrlo važne stvari - za vlast i za novac. Zemunski klan je ovo drugo imao u ogromnim količinama. Pitanje je da li su došli do novca zahvaljujući moći ili su prvo stekli novac, pa su kupili moć. Činjenica je da njihov prodor u određene državne strukture svakako tu moć multiplikuje. Količina novca koju su imali omogućavala im je da - uz pomoć raznih ljudi iz politike, policije i kriminala - mnoge stvari rade bez sankcija. Otuda njima tolika moć. Oni su uzleteli toliko da su se usuđivali da sprovode svoju pravdu, da eliminišu druge kriminalce... Imam utisak da su neki ljudi za koje je utvrđeno da ih je ubio zemunski klan ubijeni iz puke potrebe da se pokaže da oni to mogu, da su mnogo moćni, da su glavne dase u kraju...

Aleksandar Milosavljević foto: Nenad Kostić

Koliko je bila čvrsta veza "zemunaca" i političara?

- To ostaje potpuna misterija. Nažalost, ne postoji način da se to do kraja istraži. O tome bi mogli da pričaju političari - koji to, naravno, neće - kao i ona dvojica (Šiptar i Kum, prim. nov.), koji više nisu živi. A i svi da pričaju, opet ne bismo, bojim se, znali pravu istinu, motive...

Činjenica je da je zemunski klan imao svoje ljude svuda, ne samo u politici. Sećamo se, recimo, inspektora Slobodana Pažina u MUP, Milorada Bracanovića u BIA, dr Miroslava Risovića u Urgentnom centru, pa i general Aco Tomić iz vojske je imao simpatije prema njima...

- Veliku ulogu je tu igrao novac. Recimo, kod Risovića je novac bio primaran. Dalje, ima dokaza da je Duću Spasojevića u posetu Aci Tomiću vodio Legija. A Legija je bio lik koji je, po prirodi stvari, svuda imao ulaz, nije bilo čoveka do kojeg on nije mogao da dođe, ali nije bilo ni čoveka koji nije hteo da ga sluša. Legiju su svi primali. On je imao uticaj i na svet politike i na mnoge strukture koje su pripadale vlasti, pa kad se tome doda novac, dobija se rezultat koji smo imali, a koji je mnogo zlog i nepravednog napravio našem društvu.

Zemunski klan foto: Privatna Arhiva

Da li je klan Veljka Belivuka opasniji i jači od nekadašnjeg zemunskog klana?

- Nije moguće porediti, niti utvrditi ko je bio suroviji, gori, luđi... Okolnosti u vreme zemunskog klana i okolnosti u vreme Belivukovog klana su bitno drugačije... Društvene okolnosti prosto nisu iste. Evo, govori se da je Belivukov klan suroviji, ali za "zemunce" je utvrđeno da su izvršili oko 20 ubistava, dok se za Belivuka vezuje između pet i sedam ubistava.

B. K.

foto: Kurir

foto: Kurir

