EVROPSKA UNIJA ĆE SE RASPASTI KROZ GODINU DANA?! Analiza stručnjaka: Da se sutra pomire Ukrajinci i Rusi to neće NIŠTA PROMENITI

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da zbog svih izazova i rizika koji su prisutni, u Srbiji vlada vanredno stanje, iako ono nije formalno uvedeno.

Bušatlija smatra da rat u Ukrajini nije toliko doprineo trenutnoj ekonomskoj krizi i da iako dođe do toga da se Ukrajina i Rusija pomire, da se to na tržištu neće primetiti.

- Sumnjam da je njegova izjava bila vezana za to kada će prestati kriza. To je najverovarnije usklađeno sa kalendarom potrepština i vezano je za zimski period. Ekonomska situacija se neće lako smiriti. Da se sutra dogovore Ukrajina i Rusija, to se na tržištu neće primetiti. Uništena je infrastruktura i dobar deo ekonomije u tim zemljama. Lako je srušiti, ali popraviti teško - izjavio je Bušatlija gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

"Evropska unija ima velike probleme zbog uvođenja sankcija Rusiji, oni su to uradili ne bi li obuzdali Rusiju, a samo su sebi naneli štetu", izjavio je Bušatlija a potom i dodao da je pod velikim pitanje da li će trenutna forma Evropske unije moći da opstane duže od godinu dana.

- Sve ovo što je predsednik naveo su ekonomski problemi. Naš najveći problem je što taj uticaj dolazi spolja. Na stvaranje krize nije Bog zna kako uticao sukob u Ukrajini, ovo se videlo još 2018. godine. Opravdanje se nalazilo u pandemiji, pa sada u sukobu. Ovaj sukob je samo ubrzao proces. Treba da imamo na umu da energenti nisu poskupeli kada je počela intervencija u Ukrajini, već u poslednjem kvartalu prošle godine. Evropska unija ima velike probleme zbog uvođenja sankcija Rusiji, oni su to uradili ne bi li obuzdali Rusiju, a samo su sebi naneli štetu. Mi imamo problem jer imamo veliku razmenu sa Evropom. Situacija u kojoj se mi nalazimo je teška ali problem je u tome što mi ne vladamo čitavom situacijom, nego prosto živeći u jednom širem društvu mi moramo jednim delom da delimo njihovu sudbinu. Veliko je pitanje da li će ova forma Evropske unije moći da opstane duže od godinu dana - rekao je Bušatlija.

