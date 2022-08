KURTI PODIZANJEM TENZIJA PRIZIVA LIKVIDACIJU SRBA NA SEVERU KOSMETA! Stručnjaci analizirali sledeći potez Prištine (VIDEO)

Iz Prištine stiže nova pretnja i to najdrastičnija do sada.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da "oni pripremaju likvidacije naših ljudi na severu", ali ih on upozorava da to ne čine.

- Nemojte da ubijate ljude. Nama su potrebni mir i stabilnost. Mi da ubijamo nikog nećemo - poručio je predsednik Vučić.

foto: Kurir televizija

Za to vreme predsednik privremenih insituticija u Prištini Aljbin Kurti ne skriva konfliktne namere, ali i zamenjuje teze tvrdeći da je Beograd taj koji vodi agresivnu politiku. Šta više, u intervjuima navodi da je prisutan visok rizik od sukoba sa Srbijom.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Privremenog Izvršnog veća Kosova i Metohije, smatra da je Kurti podigao još veće tenzije od početka ukrajinske krize jer je tada imao materijala da ocrni Srbe.

- To podizanje tenzije je intenzivnije od početka ukrajinske krize. On je onda tada odmah krenuo da je Srbija mala Rusija. Da je Vučić mali Putin, da se Kosovo primi u NATO i u Savet Evrope. Kurti želi po svaku cenu da tenzijama izazove ozbiljan incident koji će prouzrovati likvidaciju jednog broj Srba na severu Kosova. On sve vreme priprema svet tako što govori o severu Kosova kao o mestu velikog kriminala, korupcije odnosno da je divlji zapad. Za njegove sponzore je važno da ih tako pripremi atmosferu. Pa u drugom delu će biti korupcija, a ne sprovođenje Briselskog sporazuma. Sprema legitimitet za tako nešto - istakao je Anđelković.

foto: Kurir televizija

Miloš Garić, urednik portala Kosovo onlajn, se složio sa Anđelkovićem i naveo da sada Kurti pokušava da lažima kupi zapad kako bi napao sever Kosova.

- Kurti šalje ka Beogradu i zapadu poruku da hoće Srbiju da gurne u kontekst rusko-ukrajinske krize. Da je Srbija preko Rusije remetilački faktor u regionu i da nalogom koji stiže iz Moskve, Srbija hoće da izazove nemire. On tom laži pokušava da podvali zapadu kako bi mu dali podršku za upad na sever Kosova. Zato što on sa svojom oružanom silom bi mogao da proba, ali ne bi mogao da prođe. Iz tog razloga mu je potrebna pomoć - rekao je Garić.

foto: Kurir televizija

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, osvrnuo se na upad OVK na sever Kosova i na reakciju Srba tamo.

- Upad paravojne jedinice na sever Kosova za njih nije to borba protiv nekog kriminala. Za njih je to jedan maksimalan stres koji se stvara na tim područijima - rekao je Vuković.

foto: Kurir televizija

Voditeljku Silviju Slamnig je interesovalo da li može doći do oružanog sukoba na Kosmetu.

- Ne možemo da odbacimo tu mogućnost. Ta stvar je u vazduhu na Kosovu sve ove godine. Posebno sada kada je Kurti rešio da stvar zategne do kraja i stavi tako visok ulog sopstvene političke karijere. Ovim što radi, sebe dovodi u ozbiljan rizik. On je više puta dobijao poruke iz Amerike da nisu srećni kako on vodi tu politiku - rekao je Garić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:08 KURTIJEVA TAKTIKA ŠIRENJA PANIKE NA BALKANU! Narodni poslanik Drecun i diplomata Milivojević: Kurti želi da izazove sukobe