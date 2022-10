PREMIJERKA BRNABIĆ: Hrvatska je postala otvoreno neprijateljska zemlja, hrvatski mediji iznose brutalne laži

Premijerka Ana Brnabić rekla je da hrvatski mediji brutalno izvrću reči predsednika Aleksandra Vučića i iznose brutalne laži u vezi sa onim što je on juče rekao o hrvatskom protivljenju da Srbija bude izuzeta iz osmog paketa snakcija EU prema Rusiji.

"Večernji list piše da je Vučić za Hrvatsku rekao ''Ta mala zemlja ne sme postojati''. Brutalna laž, on je rekao ''U odnosu na Hrvatsku, Srbija ne sme postojati, zato što vi hoćete da naudite Srbiji''", kazala je Brnabićeva na TV Prva.

Podsetila je da je hrvatski premijer Andrej Planković juče u Pragu rekao da Srbija može da uvozi bilo koju naftu, samo ne rusku i dodala da je on "u svojoj zanesenosti i ludilu" dozvolio sebi da određuje našoj zemlji koju će naftu da kupuje.

Andrej Planković foto: EPA / Stéphanie Lecocq

"Može ćirilica u Hrvatskoj, ali u svoja četiri zida. Oni su za nekoliko godina ostvarili sve planove Mile Budaka. Ja sam rekla svojevremeno da je Hrvatska jedina etnički čista zemlja na tlu Evrope, a njihov popis je pokazaop da sam u pravu, jer je Srba svega tri dosto", naglasila je premijerka.

Ona je rekla kako možemo da uvozimo bilo koju drugu naftu, ali je dodala da su sve ostale bar 20 procenata skuplje od ruske.

"Što znači da je to direktno udarac po džepu svih građana Srbije i da to nas košta stotine miliona evra. Kada se širom Evrope zatvaraju kompanije, kada ljudi štede da bi imali dovoljno svega da prezuive zimu, vi uvedete sankcije Srbiji, a ne Rusiji. Rusija će da prodaje svoju naftu širom sveta, ali da uvedete sankcije Srbiji u ovakvoj krizi, to je licemerno", ocenila je Brnabić.

Premijerka je dodala kako je Srbiji ostalo još mesec i po dana da proba da se izbori za to da ne bude obuhvaćena sankcijama, jer je EU odluku o tome pomerila za 1. decembar.

Brnabić je ocenila da je Hrvatska otvoreno neprijateljska zemlja, jer jedini naftovod kojim se snabdevamo, za koji godišnje plaćamo 45 do 48 miliona evra, a 70 procenata njegovih kapaciteta je namenjeno Srbiji, Hrvatska zloupotrebljava u političke svrhe.

Premijerka je rekla da se nada da EU neće zabraniti uvoz bilo koje nafte u Srbiju zbog većinskog ruskog vlasništa nad NIS-om i da ta kompanija trenutno nema nikakvih problema sa dobavljačima iz EU, ali da se razgovara sa Gaspromnjeftom i o mogućnosti da Srbija preuzme kompaniju kako bi se izbegli takvi scenariji.

Ona je navela da je bilo očekivano i dogovoreno da Srbija bude izuzeta iz osmog paketa sankcija i dogovoreno, ali je ispalo drugačiji i izrazila očekivanje da će u Evropi svi ipak razumeti da bi bilo nefer da ne budemo izuzeti, posebno jer je Srbija u specifičnoj situaciji.

Na pitanje da li nakon posete ministra inostranih poslova Saudijske Arabije Srbija može da se osloni na tu zemlju premijerka je odgovorila pozitivno.

"Verujem da možemo. I tokom pandemijske krize se videlo, pa i sada koliko je bila odgovorna politika Aleksandra Vučića da pravi partnerstva koja nikada nismo imali i da se tako strateški pametno pozicioniramo. Na kraju krajeva i sa UAE, zemljom koja nam je pritrčala u pomoć kada god nam je trebalo", rekla je Brnabić.

foto: Printscreen/TV Prva

Podsetila je da su Emirati slali velike količine opreme za bolnice, da je Kina slala medicinske stručnjake i dodala da se stvaraju kvalitetna partnerstva sa Saudijskom Arabijom i Azerbejdžanom.

Naglasila je da se sa EU održavaju tradicionalno razvijeni odnosi, a da sa SAD-om imamo odnose koji su, uprkos neslaganju u vezi s Kosovom, najbolji u poslednjih 30 godina.

Ona je ocenila kako jučerašnji razgovor predsednika Vučića sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Olafom Šolcom o Kosovu nije bio lak i da će o tome Vučić da obavesti javnost sutra.

Premijerka Brnaboć je rekla kao je uprkos vemu, danas ipak lep dan, jer se otvara pogon nemačkog proizvođača avionskih motora MTU u Novoj Pazovi, investicija vrednija od 100 miliona evra, koja je znak za sve ostale investitore da je Srbija ozbiljna i stabilna zemlja sa kvalitetnom radnom snagom i pametnim ljudima.

Najavila je da će uskoro švajcarska farmaceutska kompanija Roš deo svojih istraživanja i razvojnih projekata prebaciti u Srbiju.

Navela je da je to kompanija koja izdvaja 16 milijardi evra godišnje za razvoj i ima godišnji prihod od 71 milijarde evra.

Brnabićeva je najavila da će nova vlada biti formirana uskoro i objasnila kako, zbog hitnih poslova obezbeđivanja energenata i rešavanja drugih problema, nije bilo vremena da se pozabavi sastavoom kabineta, programom ni da napiše ekspoze za Skupštinu Srbije.

(Kurir.rs/TV Prva)