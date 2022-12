ALBANCI ISPALILI 400 METAKA U SUGRAĐANINA KOJI JE VOZIO KISELU VODU! Ove reči policajca sa Kosmeta uznemirile su sve u Raški

Predsednik Aleksandar Vučić nalazi se u kasarni "Stefan Nemanja" u Raški gde razgovora sa Srbima sa Kosova i Metohije. Tokom sastanka za reč se javio Aleksandar Filipović, policajac, doskorašnji šef operative na severu Kosova i Metohije i objasnio je zašto su Srbi napustili privremene institucije.

- Bitno mi je da naglasim da sam išao u školu u Kosovskoj Kamenici, da sam se školovao u Beogradu, i da sam profesionalac. Mi smo hteli da se integrišemo, da bi ljudima bilo bolje, i njima su puna usta sprovođenja zakona, a ja vam kažem da pravo i pravda ne postoje u tzv. Kosovu. Što se tiče baš tih stvari mogu da pričam do ujutru, ali poslednjih godinu i po dana je postalo neizdrživo. Mi smo bili primorani da napustimo institucije. Mi ništa nismo mogli da promenimo na terenu, to je došlo do izražaja dolaskom specijalaca - rekao je on.

Filipović je podsetio i na poslednji potez kada su Albanci zabranili srpske proizvode na KiM.

- Ja hoću da moja deca piju mleko koje sam i ja pio, i automatski su gurnuli ljude u sivu zonu, a onda smo svi postali odjednom kriminalci. Jedan primer ću navesti. Pre par meseci su jednog našeg sugrađanina koji je vozio kiselu vodu i pivo, ispalili su 400 metaka da bi zaustavili kamion. On je krenuo da beži, pucali su i na njega, a kada je pao unakazili su ga do neprepoznatljivosti. Ja sam poslao moje policajce da vide šta se dešava, a oni su mi rekli da je unakažen toliko da ne znaju ko je. Poslali smo hitnu pomoć, a oni su ih zadržavali i pretresali. Pazite, nisu dozvolili Hitnoj pomoći da pomogne povređenom. Inspektorat je rekao da nema elemenata krivičnog dela - rekao je on i dodao da je ministar policije tzv. Kosova rekao da je sve to opravdana upotreba sile.

