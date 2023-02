PREDSEDNIK VUČIĆ: Ako dođe do pitanja Kosova u UN, za mene je Ustav Sveto pismo! Ne postoji pitanje Vučić ili Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ako dođe do pitanja da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije ili ne, "on znati šta da radi" jer je za njega "Ustav sveto pismo" a kapitulacija i predaja nisu opcija. Ukoliko bude morao da bira između svog ostanka na vlasti i Kosova u UN, on je kazao da "zna šta mu je činiti" jer ne postoji pitanje "Vučić ili Srbija jer je Vučić na strani Srbije".

Prethodno je Vučić rekao da će Srbija nastaviti da pregovara o svakom, pa makar i najlošijem predlogu o Kosovu i Metohiji jer ne sme da ponovi loša iskustva iz prošlosti.

Vučić je u parlamentu rekao da ne misli da će neko bombardovati Srbiju, ali da bi Srbija bila izolovana i ne bi imala pristup nikakvim fondovima, kao i da ne bi imala saveznike.

foto: Nenad Kostić

On je izneo deset tačaka kojima će se rukovoditi u narednom periodu, od kojih se nisu sve odnosile na Kosovo i Metohiju, već i na razvoj Srbije uopšte.

Kao prvu tačku naveo je da se "na svaki način i po svaku cenu sačuva mir i stabilnost", drugo da se istraje na formiranju Zajednice srpskih opština, a kao treću tačku naveo je bezbednost za Srbe na Kosovu i Metohiji.

Kao četvrtu tačku plana istakao je bolji život za narod, a kao petu, da će Srbija da pregovara.

"Za razliku od onih koji vole da uzvikuju parole i da budu na tuđi račun junaci, ja sam rekao da će Srbija da pregovara čak i o najlošijim papirima jer nema pravo da ponovi iskustva prošlosti", rekao je Vučić i osvrnuo se na Rambuje i na pregovore u Beču, 1999. godine.

Vučić je kao smernice naveo i očuvanje državnih i nacionalnih interesa, ostanak Srbije na evropskom putu, stvaranje zaliha hrane i energije, pa ponovo nastavak razgovora zbog toga što su mladima potrebne investicije i na kraju da će prosečna plata 2025. biti veća od 1.000 evra.

(Kurir.rs/Beta)