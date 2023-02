SRBIJA DOBRO RAZUME U KOM PRAVCU IDE SVET: Analizirali smo nove nabavke i planirana pojačanja za naše oružane snage

Srbija je spremila ozbiljan odgovor na globalnu trku u naoružavanju, jer je najavljeno da će za naše oružane snage do kraja godine biti obezbeđeno 700 miliona evra, a zadatak je da imamo još snažniju vojsku, koja će zadržati prvu poziciju po vojnoj snazi u okruženju.

Predsednik Aleksandar Vučić juče je iz Abu Dabija, gde učestvuje na jednom od najvećih međunarodnih sajmova naoružanja, otkrio da će Srbija za pet ili šest meseci dobiti svoje prve dronove-samoubice. Kako je rekao, u roku od 48 sati biće potpisan prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini njihovih dronova-samoubica, koji će veoma brzo stići u Srbiju.

Ispred ekonomije

- To su dronovi-samoubice i biće na teritoriji Srbije, a i mi ćemo, nadamo se, već u narednih pet ili šest meseci moći da imamo prve srpske dronove-samoubice u Vojsci Srbije - izjavio je Vučić u obilasku Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme IDEX 2023.

Opredeljenost da nastavi sa jačanjem vojne snage za direktora Međunarodnog instituta za bezbednost Orhana Dragaša jeste dokaz da Srbija dobro razume u kom pravcu se kreće svet.

- Predsednik Vučić dao je vrlo preciznu strategiju kako Srbija treba da se prilagođava novim međunarodnim odnosima. Ne sećam se da je bilo ko na čelu Srbije do sada pokazao tako dobro razumevanje komplikovanih odnosa u svetu, a naročito da je iz toga napravio strategiju koja će zaštititi državne interese. To što je predsednik Vučić uglavnom govorio o modernizaciji Vojske Srbije, ne tiče se samo vojske i naših odbrambenih kapaciteta. Nažalost, danas u svetu su pitanja odbrane postala prvorazredna politička pitanja. Ne postoji razvijena zemlja kod koje pitanja odbrane nisu postala najvažnija, važnija čak i od ekonomije - objašnjava naš sagovornik.

On upozorava da Srbija ne može da dozvoli da nespremna uđe u period koji će "nažalost, obeležiti sukobi, direktni ili posredni, u sajber-sferi ili ekonomiji".

- Opremanje vojske i ulaganje u odbranu je nešto bez čega nemate šansu da igrate bilo kakvu ulogu na međunarodnoj sceni. U obraćanju predsednika Vučića ohrabruje nekoliko stvari. Prvo, da će se ulaganje u vojsku i odbranu nastaviti i još više uvećati. Srbija već u ovoj godini izdvaja oko dva odsto svog BDP za odbranu, to je standard NATO kao najuticajnijeg vojno-političkog saveza. Ni mnoge članice NATO nisu došle do tog nivoa, iako se trude. Drugo, struktura tog našeg troška za odbranu pokazuje da se misli na budućnost, jer se više od 40 odsto budžeta planira za investicije, odnosno za modernizaciju. To je skoro duplo više od standarda za NATO-članice - kaže Dragaš.

On smatra i da je odlična vest što se veliki deo novca za ulaganje planira za domaću industriju, pa se u isto vreme modernizuje vojska i podstiče domaća ekonomija.

- A za našu buduću spoljnopolitičku poziciju od ogromne je važnosti što je predsednik još jednom potvrdio da će Srbija da nabavlja borbene avione na Zapadu. Rusija više ne može da bude partner Srbije u odbrambenom sektoru. Ona je već godinu dana u ratu, u tom ratu je angažovala 97% svih svojih vojnih potencijala, pa kako da očekujemo od takve države da remontuje i obnavlja našu tehniku. I još važnije, Rusija je ekonomski izolovana država, sa njom nikakav poslovni odnos neće biti moguć još godinama, a naročito u pogledu vojne tehnike. Sve to zajedno znači da Srbija dobro razume u kom pravcu se kreće svet i na vreme se priprema da bude njegov važan deo - naglašava Dragaš.

Hit na sajmu

Duško Tomić, profesor na Fakultetu za bezbednost i globalne studije Američkog univerziteta u UAE, ukazuje na činjenicu da povećanje vojne moći pokazuje da smo na globalnom nivou sve manje od mira.

- Sukob je više političke prirode. To je prekomponovanje sveta. Da biste pokazali elemente moći, morate da jačete svoje kapacitete. Koristi se rusko-ukrajinski sukob da se ekvivalenti moći povećavaju i da se ukaže na potencijalnu opasnost onome koji želi da pokaže aktivnosti protiv drugih zemalja. Predsednik je napomenuo da je Hrvatska dobila 12 "rafala". I mi smo u procesu kupovine ovih aviona, koji su se pokazali kao jako uspešni i efikasni. Ovo je sve borba za interese: ko će u kojem trenutku plasirati bolje oružje - izjavio je Tomić za Kurir TV.

On je rekao i da se Srbija dobro predstavila na ovom sajmu.

- Sa novim laserskim rešenjem S-8 sistema "Jugoimporta" povećana je borbena moć grupe za izviđanje. On je zaslužio možda i najveću pažnju. Pratio sam kako dolaze ljudi iz svih drugih zemalja i kako se interesuju upravo za taj proizvod. Najveći utisak su mi ostavili dronovi-kamikaze, sa kumulativnim minama, proizvedenim u "Krušiku". Postali su pravi hit - otkriva Tomić.

Aduti domaće namenske industrije "Miloš", "lazar", "nora"... Na Međunarodnom sajmu naoružanja IDEX u Abu Dabiju i ove godine su predstavljeni aduti domaće namenske industrije - "miloš", "lazar", "nora", rakete, dronovi i puške, samo su neki od proizvoda "Jugoimport SDPR", koji na IDEX izlaže već 20 godina. Kako je najavio Vučić, biće uložen dodatni novac u odbrambenu industriju. foto: Printscreen - Mi ćemo kao Vojska Srbije, kao država, da platimo odmah 300 miliona evra za naoružanje, i to za 200 komada teškog oruđa i oružja, i pritom dajemo još 90 miliona evra, što nije ušlo u budžet, treba da se odobri finansijski plan za integraciju "mistrala" na "pasarse", integraciju radara na "Zastavina" vozila. Ogromna ulaganja ove godine, plus 100 miliona evra za inovacije, kvalitet mašina, modernizacija. To je sve mimo onoga što piše u budžetu - naveo je predsednik.

