"OVE ZEMLJE SU PREVARANTI JOŠ OD DEVEDESETIH!" Anđelković o odnosima država: Mađarska je ovim pokazala da imamo dobre odnose

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će, nakon glasanja u Savetu Evrope za članstvo tzv. Kosova u tu organizaciju, doći do dubinskih i suštinskih promena u spoljnoj politici Srbije.

Kako je rekao, priča oko glasanja u Savetu Evrope najavljivana je još pre godinu ili dve dana, da je sve ovo zapravo velika sramota, jer se nikada nije dogodilo u Savetu Evrope, da neko bude primljen preglasavanjem.

foto: Shutterstock

Predsednik je zaključio da je sve besmisleno i da je sada dokazano da nema nikakvog prava, već samo sprovođenje sile.

Predsednik Vučić se zahvalio onima koji su glasali protiv, posebno Mađarskoj, ali i rekao da je razočaran odnosom nekih država koje su glasale za prijem tzv. Kosova.

Novonastalu situaciju analizirao je gost jutarnjeg programa, nekadašnji predsednik izvršnog veća KiM Zoran Anđelković.

Anđelković je prvo komentarisao odnose Srbije i Mađarske:

- Lepo je to što se predsednik zahvalio Mađarskoj, ali ne mislim da je to iznenađenje, s obzirom na to kakve odnose održavaju Srbija i Mađarska. Da budemo iskreni, bez Mađarske Južni tok ne bi imao toliki značaj. Mađarska je ovim pokazala da će ostati principijalna povodom svih pitanja koja se tiču Kosova. Što se tiče ostalih država, pomenuo bih Jermeniju, koja me je iznenadila, jer je radila protiv sebe.

Potom se osvrnuo na BiH, i rekao da nije fomrirala dva entiteta:

00:45 OVE ZEMLJE SU PREVARANTI JOŠ OD DEVEDESETIH! Anđelković za o odnosima država: Mađarska je ovim pokazala da imamo dobre odnose

- BiH nije formirala dva entiteta, nego su Dejtonskim sporazumom Bosnu i Hercegovinu formirali dva entiteta i oni u Sarajevu to moraju da znaju. Nije BiH formirala republiku Srpsku, već su republika Srpska i federacija BiH su formirali BiH.

Pomenuo je da ništa ne veruje zemljama Kvinte:

- Što se Kvinte tiče, njima ništa ne verujem. Oni su obični prevaranti još od devedesete godine. Republičke granice su državne granice, kako oni navode, iako to zapravo nije tačno. Ko sa strane ima pravo da utvrdi granice Jugoslavije. Ko ima pravo da utvrdi republičke granice, ko se za to najviše zalagao? Pa Engleska i Nemačka. Nije ovo prva oluja koja je udarila na Srbiju.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs