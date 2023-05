ŠTA JE TREBALO DA URADIMO, DA UBIJEMO NEKOGA?! Rasprava u Skupštini se usijala, premijerka Brnabić poručila: Hajmo onda NA IZBORE!

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu na kojoj se razmatra izveštaj Vlade Srbije o bezbednosnoj situaciji nakon masovnih ubistava u OŠ "Vladislav Ribnikar" i na području Mladenovca i Smedereva.

Sednicu je obeležila i burna rasparav između poslanika opozicije i premijerke Ane Brnabić. Odgovarajući na optužbe poslanika, Brnanabićeva je u jednom trenutku rekla:

- Nemojte vi da kadrirate koji je ministar odgovoran, hajmo onda na izbore!

Predsednica Vlade je više puta ponovila da nije problem da se ide na izbore, gde bi se sučelili programi.

- Verujem da ćete uskoro na vlast. Neke od nas ćete u zatvor. Dobro, evo ja ću na doživotnu robiju. To je vaš izborni program i to je borba protiv nasilja - rekla je sarkastično premijerka.

Ona je poslanicima opozicije poručila i da sakupe 85 potpisa kako bi se išlo i na predsedničke izbore.

Premijerka je, između ostalog, kazala i da u dosadašnjoj raspravi nije čula nijedan predlog mera koji bi doprineo da se prevaziđu posledice tragičnih dogadaja, osim onih , kako je navela, da Aleksandar Vučić podnese ostavku.

- Kažete predlagali ste mere na protestima: smena Gašića, Vulina, gašenje medija koji vam se ne sviđaju, smena REM, koja nema nikakve veze sa nama. To je nešto što je na vama, izvolite inicirajte smenu. Ali evo, da pitam, kako bi to sprečilo ovakvu tragediju u budućnosti? Takvi zahtevi nemaju veze sa tragedijom koje se desila, imaju veze da politikom. Mere koje je deo opozicije do sada predlagao, već su dale neke rezultate - rekla je Brnabićeva.

Ministar policije Bratislav Gašić, čija je smena takođe na dnevnom redu sednice, govorio je o ubistvu u Priboju, za koje je osumnjičen jedan policajac.

- Biću sutra u PU Priboj, gde ću razgovarati sa svima. Preduzete su sve radnje da počinilac bude priveden, i mislim da će se to u narednom periodu vrlo brzo desiti - rekao je Gašić.

Govoreci o masakru u Mladenovcu, on je rekao da je "nepunih 15 minuta nakon izvršenja krivičnog dela policija bila na licu mesta".

- Istog trenutka zaprečeni su svi putni pravci. Metar po metar sve naše jedinice su pretraživale teren za monstrumom koji je izvršio ovaj teroristički akt - rekao je Gašić. Dodao je da je jedan broj jedinica bio angažovan oko svih njegovih veza, porodice, dede po majci...

Govoreći o kritikama na račun policije da i u ovom slučaju, kao i u slučaju masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar", ona nije uradila ništa, i da su se ubice predale, Gašić je upitao:

- Šta je trebalo da uradimo? Mi smo ih hapsili. Šta drugo? Da li je trebalo da ubijemo nekoga?

