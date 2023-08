BURNA SKUPŠTINSKA GODINA: Poslanici se zakleli pre godinu, a evo šta je obeležilo PRVIH 365 DANA! Red psovki, red uvreda...

Aktuelni saziv parlamenta počeo je svoj mandat pre tačno godinu dana, kad su narodni poslanici položili zakletvu. Posle izvesne pauze, jer na prethodnim izborima nisu uspeli da pređu cenzus ili su ih bojkotovali, u Skupštinu su ovaj put ušli i predstavnici opozicije, te je ovaj saziv parlamenta daleko šarenolikiji od prethodnog. Ali to je donelo daleko burniju atmosferu. Osim ozbiljnog rada i donošenja brojnih zakona, prvu godišnjicu obeležili su i incidenti, a situacija je u nekoliko navrata bila i na ivici fizičkog obračuna.

Najupečatljivije

Uprkos tome što su poslanici usvojili 120 zakona, od kojih je 15 bilo po hitnom postupku, što je ostvaren rekord i po dužini trajanja sednica, a bilo je mnogo više radnih dana nego pauza, taj rad je maltene pao u senku skandala. Takav je utisak i političkog analitičara Branka Raduna. - Po meni su najupečatljiviji bili incidenti. Ova skupština je definitivno zanimljivija od prethodnih saziva. Imamo aktivnu opoziciju, koju do sada nismo imali, i bilo je dosta incidentnih situacija, prepucavanja, skoro i tuča. Ali to je sve deo parlamentarnog života, toga ima i u drugim parlamentima. Naravno, bilo bi bolje da se dijalog odigrava u kulturnoj atmosferi - rekao je Radun.

On objašnjava da se na našoj političkoj sceni veruje da ćete imati veći uspeh ako nekoga napadate.

Podaci Odbor za finansije najaktivniji Skupštinski odbori, kojih ima 19, tokom poslednjih godinu dana sastali su se ukupno 249 puta. Najaktivniji je bio Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava sa 30 sastanaka, dok se Odbor za prava deteta sastao samo jednom.

- Mislim da to nije tako i da to ljude nervira i odbija od Skupštine. Možda mi i previše očekujemo od nje, slične stvari se dešavaju i na drugim mestima, ali da postoje tenzija i rovovi, postoje. Njih treba zatrpati - rekao je on, dodavši da dijalog mora da dobije kulturan i civilizovan okvir, u kom nisu prisutne uvrede i govor mržnje.

Radun je kazao i da tenzije u Skupštini mogu imati poguban uticaj na raspoloženje u društvu.

- Utisak u Skupštini je da smo mi društvo na ivici konflikta, kao da počinje građanski rat. To nije dobro. Skupština tako deli društvo, umesto da ga sabira oko zajedničkih ciljeva i vrednosti. Mogu da postoje razlike u metodama, ali ciljevi moraju biti isti - kazao je.

Akteri

Incidenata i čarki, psovki i uvreda nije bilo malo za ovih godinu dana, a svakako najveći skandal dogodio se u februaru, kad je deo opozicije nasrnuo na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je prisustvovao sednici, pokušavajući da se maltene fizički obračuna s njim.

U novembru 2022. godine verbalni obračun poslanika zamalo se završio i fizičkim između Stefana Jovanovića iz Narodne stranke i članova SNS. Postoji još pregršt primera individualnih obračuna među narodnim poslanicima. U maju je, na primer, došlo do otvorenog sukoba između Milenka Jovanova iz SNS i Radomira Lazovića iz Zeleno-levog kluba. U julu je bilo više takvih incidenata, poput onog između Aleksandra Jovanovića Ćute i Dejana Bulatovića, odnosno Živote Starčevića iz JS i Đorđa Miketića iz stranke Zajedno.

