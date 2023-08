ŽELEZNICA ĆE OLAKŠATI ŽIVOT GRAĐANIMA: Od najudaljenijeg dela Beograda do centra stizaće se za najviše 30 minuta!

Pruga duga 18 kilometara koja će se graditi u okviru Ekspa 2027 i prvi put voditi do aerodroma umnogome će rasteretiti saobraćaj u prestonici i biće od velikog značaja dok ne stigne metro, ocena je stručnjaka

Nova železnička stanica Prokop biće otvorena 20. oktobra, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o svim projektima koji će biti urađeni uoči međunarodne izložbe Ekspo 2027 i dodao da se gradi i 18 kilometara pruge koja prvi put vodi do aerodroma. Tako će ubuduće od aerodroma do centra grada vozom moći da se stigne za 20 minuta, a za pola sata do nacionalnog stadiona i Ekspa, imajući u vidu da će se vozovi kretati brzinom od 120 kilometara na sat.

Stručnjaci su saglasni u oceni da će ova železnica umnogome biti od velikog značaja za prestonicu i značajno olakšati prevoz građana. Prema najavama, iz svakog, pa i najudaljenijeg dela prestonice do centra grada moći će da se stiže za najviše 30 minuta.

Brzina 120 na sat

Kako je predsednik Vučić precizirao, sa aerodroma će moći direktno da se ide na Prokop.

- Posle se produžava dalje, ide ka stanici Surčin, do nacionalnog stadiona. Dakle, idete od aerodroma do nacionalnog stadiona, odnosno od centra grada do nacionalnog stadiona za pola sata ovim vozom, zatim taj voz ide dalje na Jakovo i Obrenovac. Time spajamo centar Beograda sa Obrenovcem, Jakovom, Surčinom, Batajnicom, Kamendinom, Zemun poljem, Altinom, Tošinim bunarom, Novim Beogradom i Beograd centrom - objasnio je Vučić i ukazao da svaka pomenuta vožnja ne bi trebalo da traje više od 30 minuta.

Kazao je i da pruga ide brzinom 120 kilometara na sat, a realizacija je predviđena do 2026.

Prema oceni stručnjaka za saobraćaj i penzionisanog profesora Saobraćajnog fakulteta Milana Vujanića, ova železnica je mnogo važna za beogradski prevoz koji je, ističe, jedan od vitalnih funkcija grada.

- Beograd ima jednu ogromnu manu, a to je činjenica da nemamo metro i jedini masovni javni prevoz koji može da mu konkuriše jeste voz. Tako da je ovo što se sada planira sa železnicom odlično, pogotovo imajući u vidu da je mnogo i lakše i jeftinije napraviti nju nego metro. Recimo, kada smo planirali pre 20 godina, dok sam bio u gradskoj vladi, prvu liniju metroa koja je trebalo da ide od Vukovog spomenika do novog "Merkatora", to je tada koštalo 1,3 milijardi maraka tadašnjih, što Beograd ne može da izdrži. Zbog toga će železnica na najbolji mogući način da premosti period dok ne dobijemo metro - ukazao je Vujanić za Kurir.

Dodao je da je javni prevoz toliko važan za Beograd da bi, u slučaju da se samo obustavi rad gradskih autobusa na jedan dan, nastao potpuni haos.

- Da bi jedan grad živeo, mora da ima javni prevoz. Zato je mnogo važno ovo što će se raditi sa železnicom i svaka čast da u vrhu državne vlasti imamo posvećenu pažnju saobraćaju koji je jedna od vitalnih funkcija grada - konstatovao je Vujanić.

Značajno

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, ukazuje na značaj povezanosti centra grada sa aerodromom železničkim prevozom, pre svega imajući u vidu sve veći broj putnika koji koriste aerodrom.

- To je nešto što svaka evropska metropola mora da ima, direktan železnički prevoz između aerodroma i centra grada. Takođe, to je jako bitno imajući u vidu sve veći obim avio-saobraćaja i sve veći broj korisnika aerodroma. Već je postao problem doći do aerodroma i privatnim vozilom, pa i taksijem, imajući u vidu koliko je veliki broj putnika, te je sa aspekta javnog prevoza ovo izuzetno značajan potez i Beograd svrstava u red sa ostalim metropolama. Naravno, i sa aspekta bezbednosti u saobraćaju je takođe veoma značajno jer će u velikoj meri rasteretiti opterećenje saobraćaja na toj relaciji - konstatovao je Okanović za Kurir.

Ljubomir Madžar Prostor za poboljšanje saobraćaja Ekonomista Ljubomir Madžar za Kurir kaže da bi, kada bi se ostvarilo sve najavljeno, to bilo veoma dobro za saobraćaj u prestonici. - Saobraćaj u Beogradu je daleko od zadovoljavajućeg i veliki je prostor za poboljšanje saobraćaja, te ima veliki značaj ako se uradi najavljeno jer će se tako ljudi brže i lakše prebacivati iz jednog dela grada u drugi. Tako će uštedeti vreme za druge značajne stvari u životu - kaže Madžar.

Činjenice Stanica Prokop biće otvorena 20. oktobra

Gradi se 18 kilometara pruge koja vodi do aerodroma

Od aerodroma do centra grada moći će da se stigne za 20 minuta

Do nacionalnog stadiona i Ekspa moći će da se stigne za 30 minuta

Vozovi će se kretati brzinom od 120 kilometara na sat

Realizacija kompletne pruge predviđena je do 2026.

