"BORE SE PROTIV POVEĆANJA PENZIJA" Orlić osudio haos u Skupštini: Glupiraju se za Tiktok, OVO su vikali za pobedu naših košarkaša!

Skupštinska rasprava o rebalansu budžeta danas je praktično uništena jer je deo opozicije pokušao da blokira rad parlamenta.

Nešto manje od 40 opozicionih poslanika prekinulo je sednicu, oni su ustali sa svojih mesta, zviždali su, glasno iznosili zahteve, pokazivali su transparente, duvali u pištaljke, lupali u skupštinske klupe.

Njihov glavni zahtev je hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora.

foto: Printscreen/RTS 2

Oko 13:15 časova, skupštinski radni dan je završen, a sednica je zakazana za sutra.

Kako će sutra biti realizovana videćemo, a šta se sve danas dešavalo i kakav je odgovor vlasti na zahtev za izbore odgonetnuo je gost "Usijanja" Vladimir Orlić, predsednik Narodne skupštine Srbije.

- Divljali su, da budemo do kraja precizni, odnosno pokazali još jednom ko su generatori nasilja u našem društvu. S obzirom na to da ti isti pričaju kako se navodno oni bore protiv nasilja. Danas je cela Srbija mogla da vidi ko su siledžije, nasilnici u našoj Narodnoj Skupštini i kako je sve to izgledalo. To su isključivo bili "oni", pričam o partijama bivšeg režima i o njihovim narodnim poslanicima. Sednica nije prekinuta, da ispravim, njihova namera je bila da sednicu prekinu, ali se desilo upravo suprotno - započeo je Orlić, pa nastavio:

01:01 BORE SE PROTIV POVEĆANJA PENZIJA Orlić osudio haos u skupštini: Glupiraju se za Tik-Tok, OVO su vikali za pobedu naših košarkaša

- Ne samo da smo nastavili sednicu, govorila je predsednica Vlade i o tome šta predlažemo o rebalansu i o tome šta on važno nosi. Značajno je da obezbedimo, kroz rebalans, prostor da novim značajnim novcem dalje postaknemo rast penzija, koji je najavljen i za koji država sredstva ima. A oni koji kažu da će da blokiraju, oni pokušavaju da spreče da naši penzioneri dobiju povećanje penzija. Najpametnije što su imali da kažu je da duvaju u pištaljke kao da im nije dobro.

POTOM JE OBRAZLOŽIO ZBOG ČEGA IH JE DEKLARISAO KAO OSOBE KOJE SE BORE PROTIV POVEĆANJA PENZIJA I DAVANJU NOVCA MAJKAMA SA DECOM DO 16 GODINA foto: Zorana Jevtić, Shutterstock - Rebalansom majke treba da dobiju taj novac, a oni kažu da ne žele rebalans, odnosno da ne žele da im daju taj novac. Reći ću vam ja šta oni žele. Hoće da se izglupiraju maksimalno za njihove Tiktokove, da dobiju određen broj lajkova i tako misle da su nešto postigli. Baš ih briga za majke, decu, penzionere i za bilo kojeg trećeg. Oni samo gledaju sebe. Takvi su bili kada su bili na vlasti, a takvi su i danas. Mislite da bi imali neki problem da nas sve povuku nazad u ono odvratno i mračno vreme njihovog vladanja nad Srbijom? Tada su penzionerima omogućili oko 200 evra prosečne penzije - izjavio je Orlić.

Potom se osvrnuo na momenat kada se u Skupštini čestitalo košarkašima Srbije na pobedi:

- Da li ste videli kako su reagovali na jednu pristojnu čestitku našim košarkašima koja je danas izrečena u Narodnoj Skupštini? Obradovali se naravno predstavnici naše Vlade i svi ostali narodni poslanici. Kada kažete čestitamo našoj reprezentaciji i hvala jer ste obradovali Srbiju, ovi krenu da urlaju 'lopovi, lopovi'. Da li je to bilo na račun onih koji su nas obradovali? Dobro, znamo da je to bilo upućeno na naš račun koji smo sedeli tu s druge strane, ali bez trunke stida i srama oni su se našli pozvani da bilo koga nazivaju tim imenom. Oni koji su opljačkali i opustošili sve što su mogli da dohvate. Oni koji su za sobom ostavili zakantančene fabrike. Ne gledaju nikog u ovoj zemlji, samo svoj džep.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:41 Vladimir Orlić za kinesku medijsku grupu: Svaki čovek u Srbiji zna da navede važne kineske investicije