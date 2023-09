"OTPRIZNAVANJE JE FENOMEN U DIPLOMATSKOJ PRAKSI" Božinović naglašava: Moramo se osvrnuti na probleme SRPSKE ZAJEDNICE na KiM

Priličan broj Srba, koji su na bilo kakav način doživeli nepravdu i kršenje međunarodnog prava, emotivno su podržali predsednika Aleksandra Vučića tokom njegovog govora na zasedanju Generalne skupštine UN.

U svom obraćanju, predsednik je hrabro naglasio stalnu pojavu dvostrukih standarda, što je često dovelo do problema u Srbiji.

Oni su s dubokim razumevanjem prihvatili njegove reči i podržali svaki deo njegovog izlaganja.

Gost koji je tumačio određene reči, ali i celokupnu situaciju jeste Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Austriji i Nemačkoj.

Prvo je rekao da je otpriznavanje, generalno, fenomen u diplomatiji:

- To odpriznavanje dela teritorije, kao recimo Kosovo, je fenomen u diplomatskoj praksi. Suštinski ona ne menja situaciju, jer naš problem sa Zapadnim državama, koji su autori stanja koje sada tamo imamo. Doduše, to je jedna vrsta moralne pobede slabijeg u tom neravnopravnom problemu i ne samo slabijeg u smislu snage, već i nekog ko je bio žrtva. Ja bih se osvrnuo na našu glavnu brigu, a to je da se stvari menjaju na Kosovu tako da srpskoj zajednici bude lakše.

Potom je rekao da predsednikovo izlaganje nije moglo da bude bolje:

- Predsednik države, ne može drugačije govoriti od onoga šta je rekao juče. Bilo šta da je relativizovao o našim mantrama, a to je da branimo našu celovitost, da je njeno cepanje nelegalno, bilo bi protiv Ustava sopstvene države. Možemo i o izboru reči, mislim da ni to nije bilo podležno kritici. Bilo je sve na mestu. Bilo je nešto oštrije nego što su navikli neki u UN, ali to je prosto nešto što je nametnuto pozicijom njega kao šefa države i situacije u kojoj se mi nalazimo.

