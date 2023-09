KURIR DIREKTNO IZ BANJSKE! Meštani preživeli PAKAO: Puškaranje, prašina, staklo, bežanje! Ne znamo gde ćemo, KATASTROFA (VIDEO)

Tzv. kosovska policija juče je odblokirala prilaze selu, a ekipa Kurir televizije prva je ušla u selo Banjska koje je od nedelje ujutru bilo u jakom obruču tzv. kosovske policije i specijalaca ROSU sa dugim cevima.

Sa lica mesta javio se novinar Kurira Darko Mirković.

- Ekipa Kurir televizije juče je prva ušla u Banjsku koja je više od tri dana bila u blokadi. Na ulasku u samo selo videli smo da su ljudi u strahu, ali i da ima materijalne štete. Na kućama, staklima i prozorima bila su vdljiva oštećenja od gelera. U selu su i dalje raspoređene jake snage kosovske policije. II dalje su tu specijalci sa dugim selima kako u samom selu tako i ispred konaka manastira koji je trenutno zatvoren.

Ekipa je razgovarala i sa meštanima sela

- Razgovarali smo i sa meštanima sela. Nisu želeli pred kameru, ali bili smo uporni. Rekli su nam da su tri dana i tri noći bili u strahu. Kako kažu navikli su da žive nekim normalnim, mirnim životom, a onda se napravila priča koju mnogi od njih nisu mogli da zamisle. To su nam posebno potvrdili stariji ljudi.

Evo šta su meštani ispričali:

- Nisam znala gde se nalazim. U šoku sam bila, zapajali su me vodom i to je to - rekla je Svetlana Luković.

foto: Kurir televizija

Srđan Milošević kaže da je pucnjava bila žestoka:

foto: Kurir televizija

- Pucali su jako. Upali su specijalcui ROSU i počeli su da pucaju i odjednom je svuda bilo staklo i prašina.

foto: Kurir televizija

Bojana Milošević takođe je sa porodicom preživela traumu:

- Odjednom lupanje, puškaranje, bežanje. Sin se se digo, beži, ne znamo gde ćemo, katastrofa.