Povodom parlamentarne sednice Saveta Evrope na kojoj se razmatralo pitanje Kosova i Metohije u jutarnjem programu Kurir televizije gostvoali su Aleksandar Gajović, novinar i književnik i Đorđe Milićević, ministar bez portfelja za dijasporu.

foto: Kurir televizia

- Politika Srbije i predsednika i državnog rukovodsva je jasna, a to je da samo kroz dijalog može doći do kompromisnog i pavičnog rešenja. Postoji jedna važna razlika u pristupu dve strane. Dok predsednik Srbije govori o pravičnom i kompromisnom rešenju, on ima u vidu suživot Srba i Albanaca, dok Kurti razmišlja jedino o etničkom čišćenju i kako će Kosovo i Metohija ostati bez Srba. Dijalog je nešto što Kurtiju odgovoara i da je svaki neuspeh u dijalogu njegov uspeh, jer mu to otvara prostor za nove pritiske na Srbe - rekao e Milićević.

Dodao je da je stav Srbije jasan:

- Srbija se zalaže za istinu i za pravdu. Srbija ne želi rat, već veće prusustvo KFORA na severu Kosova i Metohije. Srbija ima jasan i principijelan stav, poštuje suverenitet svake suverene međunarodno priznate države i nikada nije nogom kročila na bilo čiju teritoriju.

02:09 SVAKI NEUSPEH U DIJALOGU KURTI SMATRA SVOJIM USPEHOM! Ministar Milićević: Srbija ima odlučan i principijelan stav! NE ŽELIMO RAT

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

12:56 SAVET EVROPE ĆE SAM SEBE POJESTI AKO PRIMI LAŽNU DRŽAVU KOSOVO Stručnjaci o krizi evropskih vrednosti OVO JE NAŠ GLAVNI PROBLEM