"U TOKU JE JEZIVA KAMPANJA PROTIV VUČIĆA" Suzana Vasiljević: Predsednik je molio da izborna kampanja bude bar malo pristojna

Ona je navela da je u četvrtak u svim opozicionim medijima objavljena informacija da je predsednik u Briselu pristao da prizna nezavisnost tzv. Kosova nakon izbora.

- Već nekoliko meseci je ta priča aktuelna, sada pojačana potrebom da se njegov ugled uništi i da se njegovim biračima izazove određena doza neverice i nepoverenja. Od samog početka rata u Ukrajini, imamo informaciju koju takođe isti mediji plasiraju da će predsednik Vučić uvesti sankcije Rusiji. Već dve godine čekamo te sankcije, dve godine te sankcije nisu uvedene - rekla je Vasiljević.

Sada, kako je navela, imamo novu priču koja direktno udara na emociju njegovih birača koja kaže da će on nakon izbora priznati tzv. Kosovo.

- On je bio primoran da to demantuje. Dolazite u situaciju da demantujete vesti za koje se podrazumeva da znate da su laž i da ne treba da uopšte budu plasirane kao takve. Trošite vreme i građana Srbije i svoje da objašnjavate nešto što je potpuno nerazumno i nenormalno - rekla je savetnica za medije predsednika Vučića.

Nakon toga, dodaje Vasiljević, emitovan je film na jednoj od opozicionih televizija.

- Dovodite ljude iz Sarajeva - šta očekujete da tačno kaže jedan pripadnik populacije koja je svojevremeno bila vrlo bliska ljudima koji su vodili ratove? Šta očekujete da kaže jedan bivši predsednik koji je izgubio od čoveka o kom treba da priča u filmu? Znači, nemate relevantne sagovornike, pravite sate i sate filma koji treba da kažu nešto loše o predsedniku, bez mogućnosti da on na sve to odgovori - rekla je Vasiljević, poručivši da je u toku "zaista jeziva kampanja".

foto: Printscreen/Pink TV

Dodala je da je nakon toga objavljena informacija na jednom portalu da "neko nije otac predsednika države".

- Nekada je informacija u većini medija preuzimana sa agencija, sa različitih kredibilnih televizija, kao što su Rojters, BBC, AP, Frans pres, Tanjug u ono vreme. Vi danas imate novine koje preuzimaju tekst iz magazina 'Tabloid' Milovana Brkića - rekla je Vasiljević.

Prema njenim rečima, time se ponižavaju predsednik i njegova porodica.

- Šta tačno dobijate time? Ja razumem da su izbori u toku i navikli smo da je sve dozvoljeno. Videli smo Ameriku, znamo kako je Tramp prolazio u svojoj kampanji. Problem je što vi negde imate granicu do koje idete. Vi napadate političkog protivnika ovako ili onako, ali da li to treba da radite sa članovima njegove porodice, sa njegovom majkom koja je baka, penzionerka i bivša koleginica tih ljudi koji pišu takve stvari o njoj. Da li je ona ičim to zaslužila? Jedna žena koja je pristojna, o kojoj nikada niko od njenih kolega nije imao lošu reč da kaže, koja se nikada nije javno mešala u posao svog sina - rekla je savetnica za medije predsednika Srbije.

- Vi ste pisali tekst da je njemu otac neko za koga tvrdite da je otac i onda je čovek, po prirodi stvari, morao da odgovori na najgnusnije moguće optužbe koje se plasiraju već godinama. Zašto bi bilo kome vest bila nešto iz 'Tabloida' i citirao Milovana Brkića - upitala je Vasiljević.

Ona je navela da se određeni opozicioni mediji pretvaraju u "pres službe stranaka bivšeg režima i da tu prestaju granice profesionalizma i počinje jedna jako ružna bitka".

- Ovim što su juče uradili, time su dovoljno rekli sami o sebi. Mislim da će građani Srbije to umeti da prepoznaju - rekla je Vasiljević.

Dodala je da je namera bila jasna, ali da je pitanje šta se dobija time.

- Nije reč samo o tome da vi blatite Aleksandra Vučića kao čoveka. Vi blatite instituciju predsednika zemlje u kojoj živite, i u kojoj radite i zarađujete novac, slobodno radite i niko vas nije zatvorio ili kaznio. Pritom, za glavne kritičare dovodite ljude koji žive u nekoj drugoj zemlji i po prirodi stvari, neće sigurno ništa lepo reći o vašem predsedniku - rekla je ona.

Dodala je da na sarajevskoj televiziji ili na HRT-u ne postoji serijal u kome se govori protiv Zorana Milanovića ili Andreja Plenkovića, a da u tome učestvuje bilo ko iz Srbije.

- To se nikad neće desiti jer postoji određeni nacionalni interes i postoji želja i ljubav prema sopstvenoj državi u kojoj oni žive. Mada, većina od tih navedenih medija dosta lošije prolazi u tim zemljama nego što naši mediji prolaze u Srbiji. Imaju mnogo veću slobodu u Srbiji nego što imaju tamo, pa opet ne rade ovakve stvari, koje naše televizije rade, svojim predsednicima i svojim premijerima - istakla je Vasiljević.

Ona je navela da ne vidi ništa loše u tome što je predsednik Vučić bio navijač.

- Svako je u tim godinama bio navijač. On nikada nije učestvovao u ratu, nikada nije nosio pušku. Ne vidim šta je loše u svemu tome. Nikada nije krio svoju prošlost — da je voleo da ide na utakmice. Iz nečega što je normalna stvar u životu mladog čoveka vi pokušavate da napravite ratni zločin i pritom za to koristite ljude koji su nekada bili vrlo bliski režimu koji je učestvovao u ratu sa druge strane - rekla je savetnica za medije predsednika Vučića.

Istakla je da to nije fer i zamolila medije da nikada tako nešto ne urade političkom protivniku predsednika Vučića, dodavši da se tako nešto nije desilo.

- Molim i kolege koje su danas u timovima bivšeg režima da probaju da se suzdrže još mesec i po dana, do izbora, bar prema roditeljima političkih protivnika - rekla je Vasiljević.

Kurir.rs/Blic