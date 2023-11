SVE LISTE ZAJEDNO IMAJU 3-4 ODSTO MANJE NEGO MI SAMI Vučić dao svoju procenu pred izbore: Važno je da ljudi ne misle da je kraj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obeležavanja početka radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević‒Badovinci govorio o izborima koji će se održati u nedelju, 17. decembra.

Tom prilikom, Vučić je istakao da je jedina validna procena ona koju će doneti građani. - Ja ne volim da iznosim precizne brojeve, ne zato što ih nemam. Mi svakog dana radimo precizna istraživanja. Važno je da ljudi ne misle da je kraj, i da su stvari završene. Bitka će biti neizvesna. Dakle sve liste zajedno, ne računajući SVM, na nivou Srbije, od Đilasove liste do socijalističke liste, svi oni zajedno imaju 3-4 odsto manje nego mi sami. Ako bi oni uspeli za 20 dana da to preokrenu, oni bi bili u prednosti za 1 ili 2 odsto, i onda bi mi sa SVM bili na ivici - kazao je predsednik.

Vučić je dodao da će dva puta do izbora ići u inostranstvo, po dva ili tri dana.

- Sve vreme dok budem bio u zemlji iskoristiću da pomognem listi "Srbija ne sme da stane". Ljudi nisu mogli ni da sanjaju da će dobijati brze saobraćajnice. To moramo da nastavimo da radimo, a ne da se vrate na vlast oni koji metar puta nisu napravili. To je moj stav, i sa tom negativnom kampanjom ja nemam nikakav problem - kazao je on.

Podsetimo, u nedelju, 17. decembra objedinjeno će se održati parlamentarni, pokrajinski, beogradski i lokalni izbori (65 gradova i opština).

Kurir.rs