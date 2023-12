"NIKO SE NIJE OBRAĆAO NEODLUČNIM GLASAČIMA!" Ljubiša Ristić o kampanji: Opozicione stranke vode borbu preko glumaca i komičara

Političkim strankama koje učestvuju na republičkim, pokrajinskim, beogradskim i lokalnim izborima u Srbiji ostalo je manje od 13 sati da biračima upute predizborne poruke, budući da tačno u ponoć počinje izborna tišina. Trajaće do nedelje u 20.00 časova, kada se zatvaraju biračka mesta.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća KiM i Ljubiša Ristić, reditelj.

Ljubiša Ristić je ocenio da je kampanja protekla suviše mlako:

- Gledajući sve ovo meni deluje da kampanje nije ni bilo. Sve mi je delovalo jako mlako. Svako je pričao svoju priču. Stranke vlasti su išle na velike masovne skupove, dok su stranke opozicijie pokušavale da to reše kroz medije. Kao što velike sile u Ukrajini vode proksi rat, tako su i opozicione stranke vodile proksi kampanju pomoću glumaca i komičara. Ono što je za mene veoma karakteristično to je nedostatak onoga što ima svaka kampanja, a to je obraćanenje neodlučnim glasačima. Onima koji ne znaju za koga će da glasaju. Ovde se svako obraćao svojim biračima.

Anđelković smatra da će lista Srbija ne sme da stane na čijem je čelu predsednik Aleksandar Vučić odneti ubedljivu pobedu.

- Duboko sam ubeđen da ako Srbija želi da sačuiva mir i stablnost, a to je preduslov za ekonomski razvoj, onda možemo da računamo da će lista Aleksandar Vučić ubedljivo da pobedi. Od kada imamo ovu vlast stvari su se promenile samo nabolje. Dobili smo još koji kilometar auto puta. Đilas je govorio šta će nam moravski koridor, to je bacanje para.

- Nije on putovao tuda, ja jesam i svako ko jeste zna kako je to bio nezgodan put. Da ne govorimo o otvaranju autoputa Ruma - Šabac. Zatim o tome da 11 godina pričaju Aleksandar Vučić je da izda, a da je predsednica Vlade juče rekla da mi ni de fakto ni de jure nećemo priznat tzv. Kosovo. Oni hoće da iskoriste jedan zločin koji je jedan mladić počinio i da to prepišu vlasti. U Americi vam se to desi bar jedom nedeljno.

