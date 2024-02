KURTIJEVA SRAMNA ODLUKA IMA SAMO JEDAN CILJ Vučić o ukidanju dinara na Kim: Odluku je doneo samoinicijativno

- Što se tiče ukidanja dinara, od prvog Briselskog sporazuma do principa koji su potpisani 2015. godine, do kasnijih sporazuma, u svakom od tih akata, najznačajnija norma je pravo republike Srbije da finansira određene aktivnosti, zdravstvo, školstvo stanovništva na KiM. Kurti je samoinicijativno tu odluku doneo sa ciljem etničkog čišćenja srpskog stanovništva sa KiM. Oni to čine svakog dana, ne mogu da se umire i razumeju da je važan dijalog. I mi imamo dijalog jer Kosovo nije međunarodno priznata država. Kurti očekuje podršku sa Zapada, imamo dijalog koji treba da vodi ka normalizaciji odnosa a ne etničkom čišćenju koje imamo - objasnio je Vučić i dodao:

Ako pažljivo pratite nijansiranje u reakcijama videćete da je američko saopštenje snažnije od saopštenja EU i verujem da će zapadni partneri održati svoju reč i pokušati da se izbore za elementarna prava srpskog stanovništva.