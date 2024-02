"KURTIJEVI SPONZORI SHVATILI: NAPRAVIO JE VELIKU GREŠKU!" Eksperti nakon sednice SB UN: Predsednik Vučić je izabrao prave reči

Privremene institucije u Prištini namerno su kreirale nepodnošljive uslove za život Srba, i sprovode široko rasprostranjene i sistematske napade na srpsko civilno stanovništvo, izjavio je sinoć, pred Savetom bezbednosti UN, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Takva situacija u odsustvu odgovarajuće reakcije može izazvati nepopravljivu štetu opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, poručio je Vučić.

Miroslav Stojanović, novinar i dugogodišnji dopisnik "Politike" iz Nemačke, i Milovan Božinović, diplomata, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji, bili su gosti jutarnjeg programa gde su govorili o nedavnoj sednici SB.

- Ovo je zaista važan politički događaj zato što se zbiva na jednoj velikoj političkoj međunarodnoj sceni. Sama činjenica da je došlo do toga da se ta tema stavi na vanrednu sednicu Saveta bezbednosti, najvažnijeg organa UN. Drugo, da ta sednica bude otvorena, iako je bio očigledno veoma žestok pritisak vrlo moćnih članova Saveta bezbednosti da ona bude zatvorena. Tako da treba računati da je to neka vrsta veoma dobrog diplomatskog i političkog poteza Srbije. Ovaj potez koji je napravljen u Prištini sa zabranom dinara izazvao je veliku pometnju i među njegovim velikim protežerima i zaštitnicima. Ja nisam odavno čuo takve izjave Stejt Departmanta li ambasadora SAD, i ovde i u Prištini - rekao je Stojanović i dodao:

- Kurti je ovde u ovim trenucima napravio velike taktičke greške, ometajući one koji idu za strateškim ciljem da zaokruže tu priču da Kosovo bude zaista do kraja suverena i nezavisna država. Kurti je u ovom času takozvani momentum, koji je bitan u politici, malo pogrešio računajući da je svet zabavljen nekim drugim temama, i da tako radikalan potez može proći bez velikih posledica. Međutim, nije se to dogodilo. Vrlo je interesantno da čak i oni koji su na neki način branili njegovo pravo da on monetarno može da povlači neke poteze jer ga priznaju kao nezavisnu državu, niko nije njemu odobrio tu vrstu poteza koju je sada napravio. Čak i Velika Britanija koja je bila izričitija od drugih na ovom velikom, važnom skupu. Svi su govorili da je to velika greška i da se pravi jedna pometnja.

Božinović smatra da Kurtijeva vlada nije idealna kosovska vlada po želji čak i najvernijih sponzora kosovske nezavisnosti.

- Kurti je čovek očigledno dobar nacionalista, to nije nikakva novost, ali ima i jednu čak bih rekao histeričnu crtu u svom ponašanju. Voli da bude ekscentričan i da donosi odluke vrlo vidljivo u cilju pridobijanja biračkog tela na Kosovu, što mu izgleda i polazi za rukom. Dakle, velike sile su prihvatile ovu sednicu, a to je diplomatski uspeh Srbije. Ali on dolazi kao posledica procene i samih tih zapadnih sila da ovako ne može dalje - rekao je Božinović i dodao:

- Šta je suština njihovog uvida? Koliko god je očigledno da se nezavisno Kosovo ne može prihvatiti od strane Srba i Srbije kao države, toliko je isto tako jasno da bilo kakva normalizacija, kako se to sad u žargonu kaže, nije zamisliva uz jednu tako grubu konfrontaciju sa srpskom zajednicom na Kosovu. Dakle, Zapad shvata da mora pridobiti srpsku zajednicu za neka rešenja. Sa ovakvom provokativnom politikom, to prosto nije u izgledu. I oni su sad dali jednu opomenu. Otvara se prostor koji je iz Kurtijeve perspektive možda nametnut, ali je ono neophodno da se počne jedan drugačiji, ozbiljniji, iskreniji dijalog o tim stvarima. Dakle, predsednik države je rekao tačno ono što treba da kaže u poziciji u kojoj se našao. Ništa tu nije izneo nepoznato ovim velikim igračima, ali je njegovo bilo, i on je to uradio, valjano, da to još jednom iznese ovog puta u jednoj otvorenoj sednici za javnost.

