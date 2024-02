BRNABIĆEVA PORUČILA: Đilas ljubomoran na Šenaha - kako Vučić može za nekog drugog osim za njega da kaže da je prevarant?

Premijerka Ana Brnabić oglasila se na svom Iks nalogu nakon pritužbi lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića o Stefanu Šenahu.

- Đilas ljubomoran na Šenaha - kako Aleksandar Vučić može za nekog drugog osim za samog Đilasa da kaže da je belosvetski prevarant i poznata lopuža, kad ceo svet zna da postoji samo jedan takav - Đilas himself! Jedan, jedini, pravi, autentični, belosvetski prevarant i poznata lopuža - Đilas. Sve su ostalo blede kopije - napisala je Brnabićeva.

Ђилас љубоморан на Шенаха - како @avucic може за неког другог осим за самог Ђиласа да каже да је белосветски преварант и позната лопужа, кад цео свет зна да постоји само један такав - Ђилас himself! Један, једини, прави, аутентични, белосветски преварант и позната лопужа - Ђилас.… pic.twitter.com/nL3kIdsZZL — Ana Brnabic (@anabrnabic) February 29, 2024

Podsetimo, predsednik Vučić izjavio je danas u Tirani da je šef posmatračke misije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na izborima u Srbiji Stefan Šenah izneo optužbe o krađi, a da nije dao ni jedan dokaz za nju.

Vučić je na pitanje o izjavi Šenaha da je posmatračka misija na izborima u Srbiji u decembru primetila da je mnogo više birača prijavljeno za gradske izbore nego za parlament odgovorio da je stekao utisak da je Šenah "svetski prevarant". "To je isto kao kada bih ja rekao o njemu, a on je poznat po mnogo čemu u Austriji, da sam stekao utisak da je svetski prevarant i lopuža i da su mi mnogi ljudi rekli za to, a i liči mi da je belosvetski prevarant i poznata lopuža u Austriji", kazao je srpski predsednik na konferenciji za štampu nakon samita Zapadni Balkan.

