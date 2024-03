ŽIVOTI SU NAM POSTALI NEPODNOŠLJIVI! Milović: Zbog ukidanja dinara nam nedostaju hrana, lekovi i sanitetski materijal

Zamenik direktora Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Dragiša Milović rekao je da je rad te ustanove otežan naročito posle ukidanja dinara i da pacijentima najviše nedostaju hrana, lekovi i sanitetski materijal. On je apelovao na međunarodnu zajednicu da reaguje.

Milović je gostujući na Pinku podsetio da je KBC u u Severnoj Mitrovici jedina ustanova, kako je rekao, u kojoj Srbi mogu da rade i da se leče, naglašavajući da su sve ostale bolnice i klinike etnički očišćene, a da je KBC Priština izmešten u Gračanicu.

Dodao je da se u zdravstvenim ustanovama koje su većinski srpske radi "pod nemogućim uslovima" i da se 25 godina suočavaju sa pritiscima iz Prištine.

- Najnovija uredba CBK da se zabrani dinar na prostoru KiM kao valuta je dodatno otežala i onako težak život Srba koji žive na KiM. Kada je u pitanju naša bolnica neophodni su nam mazut i gorivo za sanitete, a pre svega ono što je najneophodnije to je hrana za naše pacijente. Podsetiću da imamo oko 536 kreveta i da naši pacijenti iziskuju, posebno dijabetičari i onkološki pacijenti, posebnu vrstu ishrane. U ovim uslovima kada je Priština zabranila promet robe, odnosno hrane iz centralnog dela Srbije, radimo pod nenormalnim okolnostima. Takođe 1.700 zdravstvenih radnika i pomoćnog osoblja koji svih ovih godina uredno primaju svoje lične dohotke, ne mogu to da urade, na žalost, poslednjih mesec i više dana - rekao je Milović.

Podsetio ja da su to problemi koji za Srbe na Kosovu traju.

- Problemi nisu od juče, našim pacijentima je bila uskraćena vakcinacija, oni su morali da idu u Kraljevo i Rašku da bi dobili vakcinu, sve su to dakle jednostrani potezi koje Priština sprovodi da bi nam i onako težak život učinili nepodnošljivim. Podsetiću dakle da sada pacijenti nemaju dovoljno ni lekova , ni sanitetskog materijala ni hrane. Kada je reč o skeneru, uzltrazvučnim aparatima naši serviseri dolaze iz Srbije i servisiranje se plaća u dinarima. Pitanje je kako ćemo mi moći u ovim uslovima dalje da radimo. Ovaj pritisak nije od juče, on traje 25 goidina, ali režim Aljbina Kurtija od dolaska na vlast je drastično pogoršao naše stanje. Dakle svakodnevno imamo političke, instiutucionalne i fizičke pritiske - istakao je Milović i podsetio da je pucno na srpsku decu na Badnji dan.

Osvrnuo se i na jučerašnje hapšenje Srbina u Severnoj Mitrovici.

- I jučerašnji dan kada je uhapšen Srbij na severu za navodni ratni zločin iz 1999. godine samo govori koliko se mi nalazimo u nesigurnoj situaciji, a zaboga iz Prištine dobijamo informacije da je to najdemokratičnija država u regionu i Evropi, ili kako Osmani kaže "svetionik demokratije". Na žalost za nas Srbe nema ni demokratije ni slbode na ovim prostorima - rekao je on.

Upitan kako se snalaze za mazut i sanitetski materijal, Milović je objasnio da još troše zalihe koje imaju i da im trenutno toplo vreme ide na ruku.

- Još troštimo zalihe mazuta, isporuke su pri kraju, imamo sreće što vreme sada nije hladno. U svakom slučaju mazut plaćamo u dinarima i dugovi se kod našeg dobavljača gomilaju i ukoliko se ovo stanje vrlo brzo ne reši, apelujem pre svega na međunarodnu zajednicu, ambasadore Kvinte, ambasadu SAD bda reaguju, ne može se u 21. veku događati u Evropi ovo da naši pacijenti nemaju lekove, haranu i sanitetski materijal - nagalsio je on.

Istakao je da na KiM vladaju dvostruki standardi osvrćući se na izveštaje Fridom hausa koji govore da je učinjen napredak u demokratiji i vladavini prava.

- To su dvostruki standardi kao slučaj sa izborima na severu gde su gradobnačelnici sa sto i nešto glasova proglašavani kao legitimni i legalni, jedni standardi važe za Albance drugi za nas Srbe, ali mi ćemo istrajati, jer nemamo drugih mogućnosti. Nalazimo se na svojoj zemlji, vekovima živimo na KiM, mi ništa tuđe nismo uzeli, želimo da živimo u miru da imamo budućnost ovde i mi i naša deca. I u tome je potrebna pomoć UN da po Rezoluciji 1244 misija Euleksa i Kfora da zaštite Srbe opd svih ovih ataka i nasilja. Moram da kažem da su naši građani Srbi i nealbanci pod kontatnskim pritiskom i to stanje se ne popravlja nabolje. Brinemo da vidimo koji je sleddeći Kurtijev potez posle zabrane dinara. Njegova čitava politika i strategija je da se ZSO koja je dogovorena 2013. i 2015. u Briselu i čiji je garant EU ne ostvari i da se to stavi u drugi plan - ocenjuje Milović.

Dodaje da "Kurti koristi i rat u Ukrajini da pod izgovorom da Srbija ne želi da spovede sankcije prema Rusiji, pred Kvintom i zapadnim zemljama koje su priznale Kosovo".

- Situacija za nas je teška, ali mi nemamo drugog izbora, moramo da budemo jedinstveni, strpljivi, mudri i složni, da ne nasedamo na provokacije, kojih će verovatno biti i ubuduće i da složno uz pomoć matične države Srbije ostanemo na svojoj zemlji - zaključuje Milović.

Kurir.rs/Pink/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.