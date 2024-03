NISKI START! PRIPREMI SE, POZOR, SAD! Evo kako se ministar finansija Siniša Mali i njegovi saradnici spremaju za trku...

Ministar finansija Siniša Mali proteklog vikenda je sa kolegama održao zajednički trening na Adi Ciganliji za Beogradski maraton koji se održava 28. aprila.

- Ove godine želeli smo da učestvujemo kolektivno u trci, a ukupno će trčati preko 150 zaposlenih! Imamo i trkače na 42 km, polumaratonce, zatim trkače na 10 km, ali i one koji će pružiti podršku ovoj inicijativi kroz Trku zadovoljstva. Do 28. aprila nas čeka još dosta krugova oko Ade, a verujem da će kolege biti spremne - poručio je on na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram gde je objavio i fotografije sa pomenutog treninga.

- Meni je trčanje u proteklih nekoliko godina postalo anti - stres terapija, a drago mi je što vidim da sve više ljudi, i mladih i nas malo starijih, počinje da trči. Srećno svima - dodao je Mali.

Podsetimo, ministar finansija je upravo u intervju za Kurir najavio da će trčati zajedno sa 150 zaposlenih iz Ministarstva finansija

- I ove godine ću trčati na Beogradskom maratonu, i to kao deo tima Ministarstva finansija, u kome će biti više od 150 zaposlenih. Želeli smo da kao kolektiv damo jedan lep primer, a drago mi je i što sam podstakao svoje saradnike na tu aktivnost - rekao je on i istakao da je još kao gradonačelnik Beograda počeo da učestvuje na maratonu, te da su mu to i dalje baš lepe uspomene.

- Zato bih pozvao sve Beograđane, građane Srbije, ali i strance da nam se pridruže 28. aprila. Inače, za mene je trčanje najbolja antistres terapija i zato se trudim da redovno trčim. Danas brzo živimo i važno je da nađemo nešto što će nam pomoći da se lakše suočimo sa izazovima koji stoje pred nama, da se oslobodimo stresa i budemo efikasniji. Ja sam svoj ventil pronašao u trčanju - rekao je ministar.

Kurir.rs