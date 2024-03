OPOZICIJA TRADICIONALNO RADI U KORIST SVOJE ŠTETE, VLAST SE UZDA U JOŠ BOLJI REZULTAT: Šta pokazuje istraživanje o Beogradu

Rast bloka koji predvodi Srpska napredna stranka u Beogradu od čak osam odsto u odnosu na decembarske izbore, što pokazuje najnovije istraživanje koje je Kurir ekskluzivno objavio, nije iznenađenje za funkcionere iz tabora naprednjaka. S druge strane, predstavnici opozicije ističu da je rano za procene. Prema istraživanju u koje smo imali uvid, a koji je sprovela institucija bliža opozicionim partijama, blok koji predvodi SNS beleži rast, dok je koalicija Srbija protiv nasilja u padu od oko 1,5 odsto.

Stabilnu podršku od oko šest odsto trenutno ima koalicija NADA, koju čine novi DSS Miloša Jovanovića i POKS, dok pokret Branimira Nestorovića Pravi Mi može da računa na ozbiljan skok, i to na čak oko devet odsto.

Građani žele napredak

foto: Kurir televizija

Sandra Božić, potpredsednica Skupštine Srbije i članica Predsedništva SNS, za naš list ističe da "opozicija tradicionalno radi u korist svoje štete". - Ali ne možete očekivati više od njihove dokazane netalentovanosti, bezidejnosti i potpunog odsustva pameti. Ljudima je preko glave toalet-papir družine, koja svaki put izneveri i svoja očekivanja, a ne poverenje birača - istakla je ona i dodala: - Mi smo i odmah posle izbora vrlo jasno rekli da očekujemo još bolje rezultate u Beogradu, jer znamo vrlo jasno i precizno kakvu politiku nudimo građanima Beograda. Rad i trud ljudi prepoznaju, a u Beogradu je posebno vidljivo koliko je Srbija napredovala i da nikada više građani sebi ne smeju dozvoliti luksuz da glavnim gradom upravljaju secikese i lopovi poput Dragana Đilasa! Teške geopolitičke okolnosti u kojima se svet nalazi ne ostavljaju prostor za neozbiljnu politiku i nesposobne ljude, koje redom u toj takvoj opoziciji samo i imamo. Građani žele sigurnost i napredak i znaju da jedno Srpska napredna stranka i predsednik Vučić to mogu da obezbede.

Ne čude rezultati

foto: Zorana Jevtić

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS, poručuje da ga ne čude ovi rezultati istraživanja. - Građani su imali priliku da vide da Đilasova opozicija ide po svetu i traži sankcije za sopstvenu zemlju, kao i uplitanje stranaca u političke odnose u Srbiji. To nikada niko nije radio. S druge strane, ponovo su pokazali da im je jedina politika nasilje, prostakluk i bezobrazluk. Videli su ljudi da ta njihova mržnja i ludilo idu toliko daleko da su nasrtali, vikali i vređali našeg najcitiranijeg naučnika Stojana Radenovića. Isto tako, građani vide da politika predsednika Vučića znači razvoj i Beograda i cele naše zemlje, ali i da je u teškim vremenima, u kakvim se čitav svet nalazi, potrebno podržati politiku kojoj je interes Srbije i njenih građana na prvom mestu - istakao je on za naš list.

Aleksandar Pavić, Novi Mi Ljudi pozitivno reaguju na nas foto: Nemanja Nikolić Aleksandar Pavić iz pokreta Branimira Nestorovića Pravi Mi, koji je u porastu, jer bi sad za njega glasalo devet odsto birača, poručio je za Kurir da građani pozitivno reaguju na njih. - Mislim da ljudi pozitivno reaguju na naš stav da smo protiv svakog stranog, preciznije zapadnog uplitanja u naše unutrašnje stvari, i da smo jasno rekli da ćemo se suprotstaviti svakom pokušaju izazivanja neke nove obojene revolucije ili Majdana, da smo opozicija vlasti, a ne državi - istakao je on i dodao: - Takođe smo ostali dosledni stavu da nećemo u koaliciju ni sa vlašću ni sa opozicijom u gradu. Rejting SNS ne mogu da komentarišem, osim generalno - da u vreme krize i spoljnih pritisaka obično poraste podrška vlasti, tj. onima koji predstavljaju državu.

Pod znakom pitanja

foto: Kurir televizija

S druge strane, Marko Bastać, bivši predsednik Opštine Stari grad, poručuje da nije imao uvid u celo istraživanje da bi dao kompletnu analizu. - Porast SNS je moguć ako je uračunato da će zajedno ići na listu sa SPS, Zavetnicima i svima koji će biti deo novog pokreta. Pad opozicije potpada pod statističku grešku i taj procenat je pod velikim znakom pitanja. Još je rano za takve procene jer nije poznato da li će cela opozicija ići na jednu listu sa Proglasom, što bi im svakako bio najbolji potez. Samo na taj način je moguća pobeda opozicije u Beogradu - ističe on za Kurir.

Dan izbora

foto: Kurir Štampano

Vladimir Jelić, potpredsednik POKS i poslanik koalicije NADA, poručio je za Kurir da je "jedino relevantno istraživanje javnog mnjenja na dan izbora, kada se prebroje glasački listići". - Ali pokazalo se ne samo ovaj put da ni to nije relevantno, jer su na izborima u Beogradu glasali i birači koji po zakonu ne bi imali pravo na to jer imaju lažna prebivališta. I pored toga, vladajuće stranke su izgubile većinu i zato su novi izbori i zakazani. Mi ne verujemo previše u rezultate istraživanja javnog mnjenja jer ih izborni rezultati uvek demantuju. Koalicija NADA, koju čine POKS i Novi DSS, po svemu sudeći neće učestvovati u ovoj farsi od izbora koji se najavljuju za 2. jun - poručio je on, uz obrazloženje da nisu zadovoljni izbornim uslovima.

